Blockpass совместно с Эдинбургским университетом Нейпира создаст первую в мире лабораторию по исследованию методов блокчейн-идентификации

Блокчейн представляет собой непрерывно увеличивающийся перечень записей или блоков, защищенных средствами криптографии и стойких к любым вмешательствам или несанкционированным изменениям. На сегодняшний день Blockpass использует данную технологию для разработки платформы аутентификации личности.

Сотрудничество с Эдинбургским университетом в исследовательской сфере послужит основой для создания Blockpass Identity Lab. Первоначально планируемый срок реализации данного проекта составляет три года, на протяжении которых предполагается осуществлять финансирование деятельности исследовательского состава, стипендий для кандидатов наук и создания виртуализированной блокчейновой среды.

Серия скандалов с утечкой данных в таких компаниях, как Yahoo, Uber и Equifax, со всей очевидностью проявила риски централизованного хранения личной информации пользователей. Blockpass использует блокчейн для разработки альтернативных способов хранения данных, дающих пользователям возможность постоянно контролировать личную информацию и единолично принимать решения о предоставлении доступа к своим конфиденциальным сведениям.

Главный маркетинговый директор Blockpass д-р Ханс Ломбардо (Hans Lombardo) отметил: "Вопросы управления идентификацией пользователей неизменно остаются самой горячей темой для обсуждения в блокчейновом и криптографическом сообществах, поскольку цена злоупотребления данными потребителей с каждым днем становится все выше.

«Создание лаборатории в сотрудничестве с Эдинбургским университетом им. Нейпира обеспечит платформу для дальнейших исследований и инноваций, потенциально способных вывести такие дискуссии на новый - и более продвинутый, - уровень».

Основной сферой специализации лаборатории станет аккумуляция передовых знаний и создание инноваций в сфере гражданско-ориентированных систем, возводящих право на приватность в ранг настоящей святыни.

Профессор факультета вычислительных исследований при Эдинбургском университете им. Нейпара и директор будущей лаборатории Билл Бучанан (Bill Buchanan) подчеркнул: «Мир изменяется, и технологии криптографии сегодня применяются для решения многих из тех проблем, что повлек за собой Интернет. Эти технологии способны помочь нам в создании лучшего общества, где во главу угла поставлены права человека и гражданина.

Мы стремимся внести вклад в построение нового мира на основе блокчейна. Какую бы сферу жизни мы ни взяли - от здравоохранения до реформирования общественных услуг, - скорее всего, фундаментом для их дальнейшего развития послужат именно методы блокчейна».

Д-р Салли Смит (Sally Smith), декан университетского факультета вычислительных исследований, добавила: «Это еще один шаг вперед в продвижении нашей исследовательской и новаторской работы, и мы делаем его, опираясь на прочную основу, заложенную предыдущими успехами.

Данное сотрудничество служит истинным залогом будущего и поддерживает развитие профессиональных навыков в сфере блокчейновых исследований».

О компании Blockpass IDN

Свой основной задачей компания Blockpass IDN ( http://www.blockpass.org/ ) видит глобальную реализацию возможностей Всеобщего Интернета. Посредством технологий блокчейна и смарт-контрактов Blockpass служит платформой Regtech промышленного уровня, предоставляющей услуги по обеспечению соответствия нормативным требованиям для частных лиц, бизнеса, объектов и устройств. Данная система идентификации поддерживает аутентификацию людей (KYC), объектов (KYO) и подключаемых устройств (KYD) и обеспечивает разработку новых приложений, основанных на проверенной связи между идентификаторами физических, юридических лиц и устройств. Компания Blockpass IDN с головным офисом в Гонконге является совместным предприятием Blockchain Labs и Chain of Things. Blockpass IDN лицензирует свою технологию посредством некоммерческого фонда Blockpass Foundation, зарегистрированного на острове Мэн.

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