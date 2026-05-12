Bloquee los precios de 2025 en Holy Name Open House antes de que termine el evento de temporada este fin de semana

Ubicado en 823 West Side Avenue, en Jersey City, Holy Name Cemetery & Mausoleum sigue siendo el único cementerio católico de Jersey City con espacio disponible, continuando su larga tradición de servir a las familias con dignidad, compasión y fe.

El fin de semana de puertas abiertas gratuito y sin compromiso ofrece a los visitantes la oportunidad de recorrer los tranquilos terrenos del cementerio y el mausoleo, aprender más sobre las opciones de entierro y cremación católicas, y reunirse personalmente con los atentos asesores de planificación de monumentos conmemorativos, quienes pueden responder a sus preguntas y guiar a las familias a través del proceso de planificación previa.

"La planificación previa es una de las decisiones más reflexivas y amorosas que las familias pueden tomar el uno por el otro", dijo Joseph Heckel, director ejecutivo de Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark. "Proporciona tranquilidad, elimina la incertidumbre en tiempos difíciles y permite a los seres queridos tomar decisiones importantes junto con claridad, dignidad y fe".

Durante el fin de semana de puertas abiertas, las familias también tendrán acceso a ahorros solo para eventos especiales y oportunidades de financiamiento flexibles. Los visitantes que hagan arreglos durante el evento pueden fijar los precios para 2025 antes de que los precios aumenten después de la conclusión de la temporada de puertas abiertas de primavera el 18 de mayo.

Holy Name Cemetery & Mausoleum cuenta con un hermoso entorno similar a un parque, espacios funerarios tradicionales, opciones de propiedades familiares privadas, criptas de mausoleo en la capilla y nichos de cremación con fachada de vidrio diseñados para proporcionar un lugar sagrado y de oración para el recuerdo.

Las familias también pueden explorar el sitio web recientemente rediseñado del ministerio en www.rcancem.org/open-house/holy-name, que ofrece navegación simplificada, imágenes de alta definición y Gabriel, el Asistente de Ángel Virtual totalmente conversacional, disponible las 24 horas del día para ayudar a los visitantes a aprender más sobre las ubicaciones, los servicios y las opciones de planificación previa del cementerio.

No es necesario hacer citas, y las familias pueden asistir en cualquier momento durante el horario del evento.

Detalles del evento

Holy Name Cemetery & Mausoleum

823 West Side Avenue

Jersey City, NJ 07304

Sábado, 16 de mayo de 2026

Domingo, 17 de mayo de 2026 de

8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Para más información, confirmación de asistencia y detalles completos del evento, visite www.rcancem.org/open-house/holy-name.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=uMObmesGkV4

Video - https://www.youtube.com/watch?v=r9qhG_GA4GA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2977739/HN_Orange_Flower_BRIGHTER.jpg

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2688733/5965315/CATHOLIC_CEMETERIES__2025_Logo.jpg

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark