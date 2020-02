Blossom Innovations remporte le prestigieux prix de l'innovation de l'année de l'IMCAS

BOSTON, 7 février 2020 /PRNewswire/ -- Blossom Innovations, LLC, une société de technologie médicale émergente basée à Boston et spécialisée en dermatologie, annonce que sa plateforme S3Inject a reçu le prix de l'innovation de l'année lors du récent congrès mondial 2020 de l'International Master Course on Aging Science (IMCAS), qui s'est tenu à Paris, en France.

Le concours pour ce prix prestigieux, qui est baptisé « IMCAS Shark Tank » (bassin des requins), s'est tenu le 31 janvier dernier et réunit des innovateurs dans les domaines de la dermatologie, de la chirurgie plastique, des soins de la peau ou des sciences esthétiques, le gagnant étant choisi sur la base du vote d'un jury d'experts (panel). Parmi les nombreuses candidatures au concours, seules 14 entreprises ont été sélectionnées pour présenter au congrès mondial de l'IMCAS 2020.

L'innovation gagnante de Blossom, S3Inject, est la première de sa catégorie en matière de sécurité, une aiguille à détection « intelligente » qui avertit l'utilisateur lorsque l'aiguille a pénétré dans un vaisseau sanguin alors que des produits de remplissage dermique sont injectés dans des zones cibles. Grâce à cette plateforme exclusive, les professionnels de l'esthétique ont la possibilité d'éliminer le risque d'injections intra-artérielles de produit de remplissage dermique, réduisant ainsi le risque d'événements indésirables tels que la nécrose et, dans les cas graves, la cécité.

« Il n'est pas surprenant que Blossom obtienne cette reconnaissance lors de l'IMCAS de cette année. Avec le nombre croissant de patients en esthétique et de professionnels de la santé qui injectent des produits dans le monde entier, l'innovation qui nous permettrait d'améliorer notre capacité à sécuriser les produits de remplissage dermique serait une avancée majeure pour les pratiques esthétiques dans le monde entier. L'aiguille intelligente est une avancée technologique révolutionnaire qui offrira à tous les personnes qui injectent une technique d'injection plus sûre en éliminant la crainte d'une occlusion vasculaire pour nos patients », a commenté la docteure Marina Peredo, basée à New York, experte mondiale et clinicienne dermatologue spécialisée dans la médecine esthétique avancée.

« Nous sommes très heureux de la reconnaissance de notre plateforme S3Inject à l'IMCAS, une innovation révolutionnaire dans le portefeuille de Blossom, qui répond à un besoin clinique majeur. Nous croyons que les mérites de notre science interdisciplinaire, célébrés par cette obtention de l'innovation de l'année, affirment les approches novatrices de notre équipe d'experts en développement et la vision de Blossom comme l'innovateur de demain dans la prestation de la médecine esthétique », a commenté Irina Erenburg, présidente et directrice générale de Blossom Innovations.

Blossom avance rapidement dans le développement de la plateforme S3Inject et prévoit d'obtenir l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine à la fin de 2020.

À propos de Blossom Innovations

Blossom Innovations, LLC, une entreprise de phase clinique, fait actuellement progresser un portefeuille croissant d'innovations perturbatrices en dermatologie et en esthétique. Avec des fondateurs et des dirigeants de renommée mondiale, notre approche unique en matière de recherche et de développement permet de mettre en synergie l'expertise en biologie, en physique et en médecine afin d'avoir un impact sur les soins aux patients grâce à une thérapie de précision individualisée et à de nouvelles plateformes de traitement conçues pour traiter les principales affections dermatologiques cliniques non traitées. Pour plus d'informations : blossominnovations.com.

À propos de S3Inject

S3Inject est une innovation en matière de sécurité, la première de sa catégorie, une aiguille à détection « intelligente », qui avertit l'utilisateur lorsque l'aiguille a pénétré dans un vaisseau sanguin. Les aiguilles S3Inject sont développées dans toutes les tailles standards et ne nécessiteront aucune reconversion ou modification de la technique d'un praticien. Avec plus de 3,5 millions de procédures de remplissage dermique effectuées chaque année dans le monde, l'injection de produit de remplissage dans un vaisseau sanguin présente un risque sérieux de blessure pour les patients, y compris la cécité. S3Inject a le potentiel d'offrir une confiance supplémentaire aux personnes qui injectent et d'améliorer la sécurité des procédures de remplissage dermique pour les patients du monde entier.

