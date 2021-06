bloXmove Mobility Blockchain Plattform: Die Zukunft der Mobilität

DUBLIN, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- bloXmove macht dezentralisierte Mobilität möglich. In der heutigen fragmentierten und komplexen Mobilitätsbranche stehen sowohl Verbraucher als auch Anbieter vor täglichen Herausforderungen. Sei es das Jonglieren mit mehreren Apps auf der Verbraucherseite oder die Verwaltung von Zielgruppen auf der Anbieterseite. Unsere Vision bei bloXmove ist es, Reisen sowohl anbieter- als auch kundenfreundlicher zu gestalten, indem wir eine Allianz bilden, in der Mobilitätsanbieter zusammenarbeiten. Das Unternehmen will es den Betreibern ermöglichen, ihren Nutzern mit nur einem Ticket eine nahtlose Reise auch mit verschiedenen Mobilitätsmitteln anzubieten.