La plateforme de mobilité en blockchain de bloXmove représente l'avenir de la mobilité

La plateforme de mobilité en blockchain de bloXmove possède la technologie permettant de mettre au point un tel réseau sous-jacent. Combinée aux identifiants décentralisés (DID), notre technologie de registres distribués hautement spécialisée offre aux fournisseurs de services de mobilité une infrastructure intégrée entièrement automatisée pour toutes les transactions : de l'identification des clients, la conclusion de contrats à l'ajustement des réservations avec les différents partenaires. Tout cela de manière sécurisée, transparente et en temps réel.

La solution technique - qui repose sur Ethereum, Corda et des identités numériques - est unique et a été développée dans un environnement de test avec Daimler Mobility AG et un collectif d'experts hautement qualifiés comme 51nodes, Spherity et Riddle&Code.

Les avantages de la solution décentralisée de bloXmove sont évidents : ensemble, les petits et les grands fournisseurs peuvent offrir à leurs clients une « mobilité urbaine » dans un écosystème où se trouvent les groupes d'actifs de chacun. Il n'y a aucune agrégation et aucune perte de relation avec les clients. Mieux encore, grâce à l'automatisation, à la normalisation et à l'intégration en arrière-plan de la plateforme de mobilité en blockchain, chaque fournisseur peut mettre davantage l'accent sur la création de relations précieuses avec leurs clients.

Une collaboration décentralisée – voilà l'avenir de la mobilité.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1537902/bloXmove_blockchain_platform.mp4

SOURCE bloXmove