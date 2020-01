Blue Cross and Blue Shield of Texas dona $5 millones para financiar becas para estudiantes de Medicina de UH y crear un programa de orientación

HOUSTON, 23 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Facultad de Medicina de la Universidad de Houston recibió un donativo de $5 millones por parte de Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX). El donativo dispone de $3.5 millones para becas dirigidas a, por lo menos, 35 estudiantes de Medicina y $1.5 millones para crear un programa de orientación con el propósito de atraer y retener estudiantes de distinta procedencia y experiencia interesados en especializarse en atención médica básica.

La nueva facultad de Medicina tiene como propósito que, al menos, la mitad de cada generación o clase se especialice en atención médica básica para tratar la considerable escasez de médicos a nivel estatal en comunidades urbanas y rurales desatendidas, donde las disparidades en asuntos médicos son más elevadas. La ciudad de Houston se ha expandido y ya tiene más de 4 millones de habitantes adicionales desde que se fundó la facultad de Medicina más reciente en 1972. Además, Texas ocupa el lugar 47 en relación de la atención médica básica y la población.

"El donativo a la Facultad de Medicina de UH es parte de nuestro enfoque en lograr la reducción de costos de atención médica a través de inversiones comunitarias sostenibles a largo plazo. Esta inversión es sobre el futuro de la atención médica. Los médicos de atención básica serán los pilares del futuro," expresó el Dr. Dan McCoy, presidente de Blue Cross and Blue Shield of Texas. "Desarrollar y capacitar a los médicos de atención básica es un paso crucial para crear un sistema de atención médica orientado al paciente y sin complicaciones, mientras se mejora la calidad y se reducen los gastos. Creemos que esta inversión dará buenos resultados en la atención médica".

Becas de Blue Cross and Blue Shield of Texas, $3.5 millones

BCBSTX establecerá becas de $100,000 para programas académicos de 4 años dirigidas a, por lo menos, 35 estudiantes de Medicina. La facultad de Medicina utilizará un proceso de admisión integral que no solo tome en cuenta la puntuación de la prueba MCAT (Medical College Admission Test) y el promedio académico, sino que también considere cuidadosamente indicadores para aquellos que podrían continuar sus estudios a la especialización de atención médica básica. Estos indicadores podrían incluir lo siguiente:

personas con familiares en carreras orientadas a la prestación de servicios;

aquellos que estén estudiando Medicina como una segunda carrera;

candidatos afroamericanos, hispanos o procedentes de zonas rurales;

personas con experiencia previa en atención médica básica, en otras capacidades.

Programa de orientación de Blue Cross and Blue Shield en la Facultad de Medicina, $1.5 millones

Para cumplir con su misión principal, la Facultad de Medicina de UH facilitará programas de orientación para acercarse a estudiantes de distinta procedencia étnica y socioeconómica de Kindergarten a 12mo y alumnos universitarios de pre-Medicina interesados en la atención médica básica. La aportación financiera se utilizará para contratar a un director de acercamiento con la comunidad y diversidad que investigará acerca de programas de orientación que hayan tenido buenos resultados y promoverá la diversidad del personal docente contratado; y proporcionará financiamiento inicial para un miembro de la facultad con doctorado para que desarrolle un sistema de apoyo académico que incluya mentoría entre pares y tutorías, desarrollo de técnicas para tomar exámenes y de estudio, y capacitación de mentoría dirigida a la facultad para lograr éxito académico.

"Con el enfoque de mejorar la salud, vamos a educar a los médicos para que puedan brindar una vida productiva y más agradable a los residentes de nuestra ciudad y del estado", dijo Renu Khator, presidente de la Universidad de Houston. "Una de las prioridades principales para nuestra Facultad de Medicina es reclutar y retener los estudiantes con mayor diversidad y académicamente más competitivos, sin importar sus recursos financieros. Estoy muy agradecido con Blue Cross and Blue Shield of Texas por compartir nuestra visión".

La Facultad de Medicina admitirá a 30 estudiantes como su primera generación de estudiantes, a la espera de la acreditación por el comité de enlace (Liaison Committee), extendiéndose a un total de 120 estudiantes por clase y a un total de 480 estudiantes con matrícula completa. Las tasas y matrículas para el título de Doctor en Medicina (MD) en UH tendrán un costo inicial de $23,755 por año. Según el Dr. Stephen Spann, decano fundador de la Facultad de Medicina, ofrecer becas a estudiantes que hayan expresado su deseo de ser médicos de atención básica es un método efectivo para aumentar el número de graduados que practiquen esta profesión.

"La deuda de préstamos estudiantiles es una factor disuasivo importante para no continuar con especialidades de atención médica básica". Como resultado, hay más médicos en especialidades distintas a la atención básica y una marcada disminución de médicos de atención básica", dijo Spann. "Precisamente por esto es que la capacitación de médicos de atención básica es una necesidad que urge. Agradecemos a Blue Cross and Blue Shield of Texas por facilitar que más estudiantes cursen su educación médica en la Universidad de Houston".

Con este donativo, UH Vanguard Society, el círculo de donantes corporativos de la universidad, le da la bienvenida a BCBSTX. La sociedad reconoce a los benefactores corporativos que han donado a la universidad más de $5 millones en su totalidad.

El donativo es parte de la campaña "Here, We Go", la primera campaña de recaudación de fondos en todo el sistema de la Universidad de Houston en más de 25 años. La Universidad ha recaudado más de $1,000 millones para atender las prioridades clave, como becas, apoyo al personal docente y fortalecimiento de la colaboración de la universidad con la ciudad de Houston, y el impulso continúa a medida que UH supere su objetivo original de $1,000 millones.

"Con este generoso donativo, nuestros estudiantes podrán integrarse plenamente en sus estudios y aprenderán a brindar atención médica compasiva y con un énfasis en los valores", dijo Eloise Brice, vicepresidente para el progreso universitario de UH. "Agradecemos a Blue Cross and Blue Shield of Texas por brindar esta excelente oportunidad".

Acerca de la Universidad de Houston

La Universidad de Houston es una universidad de investigación pública categorizada como Tier One y designada como Carnegie, que ha sido reconocida por un capítulo Phi Beta Kappa por su excelencia en educación universitaria. UH atiende a la región globalmente competitiva de Houston y del Golfo de México a través de personal docente de clase mundial, aprendizaje empírico y colaboraciones estratégicas de la industria. La Universidad de Houston, localizada en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y una de las regiones étnica y culturalmente más diversas en el país, es una institución con una matrícula de más de 46,000 estudiantes, que ha sido designada federalmente para atender las necesidades de la comunidad hispana y asiática-estadounidense.

Acerca de Blue Cross and Blue Shield of Texas

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), la única compañía aseguradora en Texas que es propiedad de sus asegurados es la administradora de servicios médicos más grande en el estado, que cuenta con casi 80,000 médicos y profesionales médicos y 500 hospitales para servir a más de cinco millones de asegurados en todos sus 254 condados. BCBSTX es una división de Health Care Service Corporation (HCSC) (que administra las entidades Blue Cross and Blue Shield en Texas, Illinois, Montana, Oklahoma y Nuevo México), la compañía de seguros médicos más grande del país que es propiedad de sus asegurados y, entre todas, es la cuarta compañía de seguros médicos más grande del país. Health Care Service Corporation is a Mutual Legal Reserve Company and an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. espanol.BCBSTX.com | Twitter.com/BCBSTX | Facebook.com/BlueCrossBlueShieldOfTexas | YouTube.com/BCBSTX

Acerca de la campaña "Here, We Go"

La campaña "Here, We Go" es la primera campaña de recaudación de fondos en más de 25 años en el sistema de la Universidad de Houston. Los donativos hechos de 2012 a 2020 contribuirán a la prioridad clave de la Universidad, como becas, apoyo al personal docente y fortalecimiento de la colaboración de la Universidad con Houston.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/248862/blue_cross_and_blue_shield_of_texas_logo.jpg

FUENTE Blue Cross and Blue Shield of Texas

Related Links

www.bcbstx.com



SOURCE Blue Cross and Blue Shield of Texas