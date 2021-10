Blue like an Orange Sustainable Capital ("Blue like an Orange" o "la Compañía") se complace en anunciar que AXA ha adquirido una participación del 20% en la Compañía

LUXEMBOURG, 11 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Blue like an Orange se complace en anunciar que AXA ha adquirido una participación del 20% en su capital. AXA ha apoyado el desarrollo de Blue like an Orange desde sus inicios, siendo uno de los primeros inversores en apostar por "Latin America Fund I", el primer fondo de Blue like an Orange Sustainable Capital Fund SICAV-SIF SCS. Con esta inversión de capital, AXA confirma su compromiso estratégico y de largo plazo. Gracias a este apoyo, Blue like an Orange podrá continuar acelerando su desarrollo hacia el objetivo establecido hace cuatro años cuando se constituyó la Compañía: convertirse en un referente en inversión sostenible y de impacto en países emergentes y en desarrollo.

Bertrand Badré, Managing Partner y fundador de Blue like an Orange comentó: "Con mis socios Rashad Kaldany y Emmanuelle Yannakis, y todo el equipo de Blue like an Orange, estamos encantados de continuar el trabajo pionero que comenzamos en 2017 con el apoyo de AXA. Gracias a nuestra experiencia en deuda estructurada, nuestro conocimiento de los mercados emergentes y en desarrollo, y nuestra capacidad para trabajar con instituciones públicas de desarrollo, pretendemos contribuir a poner la inversión sostenible en el centro de las estrategias de inversión en el futuro. Este es un paso importante y una fuerte señal a nuestros socios dentro del sector de la inversión de impacto y más allá".

Pascal Christory, Chief Investment Officer del Grupo AXA, comentó: "Nos complace invertir junto con el experimentado y exitoso equipo de Blue like an Orange. Su enfoque en poner las finanzas al servicio de un crecimiento más inclusivo y sostenible encaja perfectamente con la ambición de AXA de tener un impacto social y ambiental positivo a través de sus políticas de inversión".

Además, AXA ha confirmado una inversión en el segundo fondo ("Latin America Fund II"), convirtiéndose así en inversor ancla.

Acerca de Blue like an Orange Sustainable Capital

Blue like an Orange Sustainable Capital financia empresas y proyectos que ofrecen tanto rendimientos financieros ajustados al riesgo, como un impacto social positivo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Blue like an Orange Sustainable Capital se centra principalmente en la financiación de infraestructura sostenible, servicios tecnológicos, infraestructura social, agricultura e inclusión financiera. La Compañía tiene como objetivo fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible al mismo tiempo que proporciona retornos financieros de mercado. Los Managing Partners de Blue like an Orange Sustainable Capital son Bertrand Badré, Rashad Kaldany y Emmanuelle Yannakis.

Para más información: http://www.bluelikeanorangecapital.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1175564/Blue_like_an_Orange_Sustainable_Capital_Logo.jpg

SOURCE Blue like an Orange Sustainable Capital