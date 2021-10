Blue like an Orange Sustainable Capital ("Blue like an Orange" ou "Companhia") tem o prazer de anunciar que a AXA adquiriu 20% de participação na Companhia.

LUXEMBOURG, 11 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Blue like an Orange tem o prazer de anunciar que a AXA adquiriu uma participação de 20% no capital da Companhia. A AXA apoiou o nosso desenvolvimento desde o início, sendo um dos primeiros investidores a comprometer-se com o primeiro subfundo da Blue like an Orange Sustainable Capital SICAV-SIF SCS "Latin America Fund I". A AXA pretende corroborar, com esse investimento societário, um compromisso de longo prazo e estratégico. Graças a este apoio, a Blue like an Orange poderá continuar a acelerar o seu desenvolvimento tal como estabelecido há quatro anos quando a Companhia foi constituída: tornar-se uma referência em investimento sustentável e de impacto em países emergentes e em desenvolvimento.

Bertrand Badré, Managing Partner e fundador da Blue like an Orange comentou "Com os meus sócios Rashad Kaldany e Emmanuelle Yannakis, e toda a equipe da Blue like an Orange, temos a satisfação de continuar o trabalho pioneiro que iniciamos em 2017 com o apoio da AXA. Com base em nossa experiência em dívida estruturada, nosso conhecimento de mercados emergentes e em desenvolvimento e nossa capacidade de trabalhar com instituições públicas de desenvolvimento, pretendemos contribuir para colocar o investimento sustentável no centro das estratégias de investimento no futuro. Este é um passo importante e um forte sinal para os nossos parceiros no setor de impacto e além".

Pascal Christory, Chief Investment Officer do Grupo AXA, comentou "Temos o prazer de investir ao lado da equipe experiente e bem-sucedida da Blue like an Orange. Sua abordagem para colocar as finanças a serviço de um crescimento mais inclusivo e sustentável se encaixa perfeitamente com a ambição da AXA de promover um impacto social e ambiental positivo através de suas políticas de investimento."

Adicionalmente, a AXA confirmou um investimento no segundo subfundo ("Latin America Fund II"), sendo portanto um investidor-âncora.

Sobre a Blue like an Orange Sustainable Capital

Blue like an Orange Sustainable Capital investe em companhias e projetos que oferecem sólidos retornos ajustados ao risco e impacto social positivo, visando fomentar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Blue like an Orange Sustainable Capital foca primordialmente no financiamento de infraestrutura sustentável, serviços de tecnologia, infraestrutura social, agricultura e inclusão financeira. A Companhia almeja promover o crescimento inclusivo e sustentável, proporcionando retornos financeiros de mercado. Os Managing Partners da Blue like an Orange Sustainable Capital são Bertrand Badré, Rashad Kaldany e Emmanuelle Yannakis.

Para mais informações: http://www.bluelikeanorangecapital.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1175564/Blue_like_an_Orange_Sustainable_Capital_Logo.jpg

