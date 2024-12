Blue Matter stellt mit Deepak Veeraraghavan einen neuen Partner ein und erweitert damit seine Fähigkeiten im Bereich der Entscheidungswissenschaft

NEW YORK und DÜSSELDORF, Deutschland, 2. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Blue Matter freut sich bekannt zu geben, dass sich Deepak Veeraraghavan als Partner mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland, dem Unternehmen angeschlossen hat. Deepak trat am 13. November in das Unternehmen ein und wird eine Schlüsselrolle bei der Erweiterung der Kompetenzen des Unternehmens im Bereich Decision Science spielen.

Deepak Veeraraghavan, based in Düsseldorf, Germany, will focus on decision science for biopharmaceutical clients at Blue Matter Consulting.

Während des größten Teils seiner mehr als 20-jährigen Karriere hat sich Herr Veeraraghavan darauf spezialisiert, strategische Fragen für seine Kunden mithilfe der Entscheidungswissenschaft zu beantworten. In diesem Fachgebiet wird eine strenge Mischung aus quantitativen und qualitativen Ansätzen angewandt, um strategische Alternativen zu ermitteln und zu bewerten und zu bestimmen, welche Entscheidung(en) am ehesten zum besten Ergebnis führen. Sie findet breite Anwendung bei der strategischen Entscheidungsfindung in den Biowissenschaften, einschließlich der Entwicklung von Produkt-, Portfolio- und Unternehmensstrategien.

„Wir freuen uns, Deepak an Bord zu holen", sagt Ashwin Dandekar, Managing Partner und CEO von Blue Matter. „Deepak wird dazu beitragen, unsere Fähigkeiten in der Entscheidungswissenschaft erheblich zu verbessern, indem er ein neues Maß an Strenge und Raffinesse sowie die konsistente Anwendung von Best Practices in allen unseren Teams weltweit einbringt."

Deepak fügte hinzu: „Ich habe meine Karriere in den Biowissenschaften darauf ausgerichtet, Kunden bei der Optimierung ihrer Ergebnisse durch bessere strategische Entscheidungen zu unterstützen. Ich freue mich darauf, ein breites Spektrum an Perspektiven und Techniken einbringen zu können, um die komplexen geschäftlichen Herausforderungen unserer Biopharma-Kunden zu bewältigen."

Vor seinem Eintritt bei Blue Matter war Deepak mehr als 16 Jahre in Beratungs- und Führungspositionen bei der Strategic Decisions Group (SDG) tätig. Er war außerdem als Berater bei KPMG und i-flex Solutions, Ltd (jetzt Teil von Oracle) tätig.

Deepaks Bildungshintergrund umfasst einen Bachelor of Engineering in Maschinenbau von der Anna University Chennai, einen MBA vom Indian Institute of Management in Kalkutta und ein Zertifikat für Spezialisierung in Führung und Management von der Harvard Business School.

Information zu Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist ein strategisches Beratungsunternehmen für die Biowissenschaftsbranche. Von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien aus betreut Blue Matter Pharma- und Biotech-Unternehmen in aller Welt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Wertmaximierung auf Produkt-, Portfolio- und Organisationsebene, wobei der Schwerpunkt auf der Unternehmens- und Produktstrategie in komplexen Märkten sowie auf der organisatorischen Effizienz liegt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566874/Blue_Matter_Consulting___Deepak_Veeraraghavan.jpg