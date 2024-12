Blue Matter recrute un nouveau partner, Deepak Veeraraghavan, pour renforcer ses capacités dans le domaine des sciences décisionnelles

NEW YORK et DÜSSELDORF, Allemagne, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Blue Matter a le plaisir d'annoncer que Deepak Veeraraghavan a rejoint l'entreprise en tant que partner basé à Düsseldorf, en Allemagne. Deepak a rejoint l'entreprise le 13 novembre et jouera un rôle clé dans l'expansion des capacités de l'entreprise dans le domaine des sciences décisionnelles.

Deepak Veeraraghavan, based in Düsseldorf, Germany, will focus on decision science for biopharmaceutical clients at Blue Matter Consulting.

Pendant la majeure partie de sa carrière de plus de 20 ans, M. Veeraraghavan s'est spécialisé dans la réponse aux questions stratégiques de ses clients en utilisant les sciences décisionnelles. Ce domaine disciplinaire applique un mélange rigoureux d'approches quantitatives et qualitatives pour identifier et évaluer les alternatives stratégiques et déterminer quelles décisions sont les plus susceptibles d'aboutir au meilleur résultat. Elle s'applique largement à la prise de décisions stratégiques dans le domaine des sciences de la vie, notamment pour le développement de produits, de portefeuilles et de stratégies d'entreprise.

« Nous sommes ravis d'accueillir Deepak parmi nous », déclare Ashwin Dandekar, managing partner et CEO de Blue Matter. « Deepak contribuera à faire progresser considérablement nos capacités en matière de science décisionnelle, en apportant un nouveau niveau de rigueur et de sophistication, ainsi qu'une utilisation cohérente des meilleures pratiques dans toutes nos équipes au niveau mondial. »

Deepak ajoute : « J'ai consacré ma carrière dans les sciences de la vie à aider les clients à optimiser leurs résultats grâce à une meilleure prise de décision stratégique. Je me réjouis d'apporter un large éventail de perspectives et de techniques pour aider à relever les défis commerciaux complexes auxquels sont confrontés nos clients du secteur biopharmaceutique ».

Avant de rejoindre Blue Matter, Deepak a passé plus de 16 ans dans des fonctions de conseil et de direction au sein du Strategic Decisions Group (SDG). Il a également exercé des fonctions de consultant chez KPMG et i-flex Solutions, Ltd (qui fait maintenant partie d'Oracle).

Deepak est titulaire d'un BE en ingénierie mécanique de l'Université Anna de Chennai, d'un MBA de l'Institut indien de gestion de Calcutta et d'un certificat de spécialisation en leadership et management de la Harvard Business School.

À propos de Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) est une société de conseil stratégique au service de l'industrie des sciences de la vie. Depuis ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Blue Matter est au service des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. L'entreprise aide ses clients à maximiser la valeur au niveau du produit, du portefeuille et de l'organisation, en mettant l'accent sur la stratégie d'entreprise et de produit dans des marchés complexes, ainsi que sur l'efficacité organisationnelle.

