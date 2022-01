Blue Shield of California amplía el apoyo a la salud mental con la incorporación de Ginger a la plataforma Wellvolution

OAKLAND, Calif. , 20 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/Blue Shield of California anunció hoy que los miembros inscritos en su programa Wellvolution ahora tienen acceso instantáneo a Ginger y sus servicios personalizados de apoyo a la salud mental a los que pueden acceder desde sus teléfonos inteligentes.

Ginger es una plataforma de salud mental con contenido disponible instantáneamente que puede ayudar a abordar la ansiedad, la depresión, los problemas para dormir y otras situaciones de salud mental. El servicio ofrece a los miembros elegibles de Blue Shield acceso fácil a consejos confidenciales sobre salud mental a través de mensajes de texto y a actividades autoguiadas en cualquier momento, todo sin costo adicional. Además, los miembros tienen acceso a sesiones de terapia y psiquiatría por video con los capacitados profesionales de Ginger.[1]

"Ginger ofrece un espacio seguro en el que nuestros miembros pueden coordinar sesiones rápidamente con un terapeuta o un coach personal para aprovechar la amplia gama de recursos en materia de salud mental", dijo Bryce Williams, vicepresidente de Medicina Mente Cuerpo en Blue Shield of California.

Creada en colaboración con Solera Health, la plataforma Wellvolution de Blue Shield está contribuyendo a facilitar el acceso a los servicios de salud mental. El otoño pasado, el plan de salud no lucrativo anunció la disponibilidad de Headspace, ahora una marca de Headspace Health, en Wellvolution. En el primer día de disponibilidad de Headspace, miles de miembros se inscribieron para acceder a sus herramientas de mindfulness (atención consciente plena) a fin de mejorar su estrés, insomnio y concentración. Con la incorporación de Ginger, los miembros de Wellvolution ahora tienen acceso a toda la gama de servicios clínicos y de autoayuda para el bienestar y la salud mental de Headspace Health en una sola plataforma y desde sus teléfonos inteligentes.

Según un estudio reciente de Mental Health America, más de la mitad de los adultos que sufren una enfermedad mental no reciben tratamiento en EE.UU., lo que equivale a más de 27 millones de personas.

"Hay muchas razones que explican esta alarmante estadística, como el estigma de los problemas de salud mental, el acceso a una atención adecuada y la falta de terapeutas y psiquiatras en algunas zonas", dijo Williams. "Ginger aborda estas barreras y ofrece a los miembros acceso fácil a la atención clínica que necesitan, directamente en sus teléfonos".

"La trayectoria hacia la salud mental no es lineal y, por lo tanto, los miembros necesitan tener acceso a una serie completa de servicios de atención preventiva y clínica que puedan atenderlos en cualquier momento y lugar", dijo la Dra. Dana Udall, directora clínica de Headspace Health. "Ginger y la plataforma Headspace Health apoyan a los miembros más allá del punto en el que se encuentren en ese espectro de bienestar y salud mental, desde el crecimiento personal hasta la superación y las dificultades".

Wellvolution es la plataforma digital de Blue Shield enfocada en la salud y en la medicina del estilo de vida que puede personalizarse según las preferencias y necesidades sanitarias individuales. Creada en colaboración con Solera Health, Wellvolution ofrece a los miembros acceso inmediato y guiado a una red personalizada de aplicaciones clínicamente validadas que utilizan el estilo de vida para prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades. La plataforma está disponible sin costo adicional para la mayoría de los miembros de Blue Shield con su plan de beneficios y es un ejemplo de cómo el plan de salud no lucrativo está reimaginando la salud de las personas, las familias y las comunidades.

"Estamos muy complacidos de ayudar a ampliar la oferta de salud mental de Blue Shield of California en la plataforma Wellvolution para cubrir más partes del proceso de atención mediante nuestra alianza con las populares marcas de Headspace Health", dijo Mary Langowski, directora ejecutiva de Solera Health. "Hacer que los servicios y soluciones de salud mental y conductual sean accesibles y convenientes para los consumidores es fundamental para nuestra misión y es más importante que nunca durante este momento crítico de necesidad".

La semana pasada, Business Intelligence Group otorgó al programa Wellvolution de Blue Shield el premio "Big Innovation" por su colaboración con Headspace. Este programa anual de premios empresariales reconoce a las organizaciones, productos y personas que dan vida a ideas nuevas de forma innovadora. Para obtener más información sobre los recursos para la salud mental disponibles a disponibles través de la plataforma Wellvolution de Blue Shield, visite wellvolution.com/mentalhealth.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de Headspace Health

Headspace Health es el principal proveedor mundial de soluciones enfocadas en el bienestar y la salud mental. Mediante nuestra emblemática marca Headspace hemos llegado a la vida de más de 100 millones de personas en 190 países con nuestras herramientas de mindfulness para ayudarlas a controlar el estrés, mejorar la calidad del sueño y aumentar su concentración. Nuestras marcas empresariales, Headspace for Work y Ginger, se distribuyen a través de más de 3,500 empresas, incluidas Starbucks, Adobe, Delta Air Lines y ViacomCBS, y planes de salud como Cigna. Nuestros miembros y los empleados de las empresas aliadas tienen acceso a herramientas de mindfulness y meditación, terapia cognitivo-conductual, coaching, terapia y psiquiatría, lo que en última instancia los ayuda a mejorar su salud y productividad. Para obtener más información sobre Headspace Health y nuestra familia de marcas, visite www.headspacehealth.com.

Acerca de Solera

Solera Health está comprometida a cambiar vidas al guiar a las personas hacia mejores soluciones de salud, a la vez que ofrece a los pagadores y empleadores las herramientas adecuadas para administrar a los proveedores y los resultados de varias enfermedades. La plataforma de Solera ofrece un mercado de redes cuidadosamente seleccionadas de soluciones digitales y comunitarias enfocadas en las intervenciones sociales, conductuales y de estilo de vida a fin de producir un impacto en las enfermedades crónicas más prevalentes y costosas. Solera conecta estratégicamente a los consumidores con la solución que se adapta mejor a sus necesidades y los ayuda a mantener su compromiso para lograr resultados de salud satisfactorios. Para obtener más información sobre las alianzas y productos de Solera, visite www.soleranetwork.com.

1Puede aplicarse un copago o coseguro dependiendo del plan de beneficios del miembro.

