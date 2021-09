Blue Shield of California aporta $1 millón para apoyar los servicios de salud mental juvenil en el sistema educativo de California

OAKLAND, Calif., 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy una inversión comunitaria de $1 millón que ayudará al Departamento de Educación de California a expandir el necesario apoyo a los servicios de salud mental y conductual para los jóvenes dentro del sistema escolar estatal.

Blue Shield donará los fondos a la fundación Californians Dedicated to Education Foundation, la división filantrópica del Departamento de Educación de California. Esta inversión comunitaria forma parte del programa BlueSky de Blue Shield de California, una iniciativa a largo plazo del plan de salud no lucrativo que apoya la salud mental juvenil, y extiende una colaboración actual con el Departamento de Educación enfocada en la capacitación de los educadores para que puedan reconocer y atender los problemas de salud mental de los jóvenes.

El Departamento de Educación de California es responsable de la educación de 6 millones de jóvenes en más de 10,000 escuelas con 300,000 maestros. Mediante esta inversión, Blue Shield y los funcionarios educativos del estado aumentarán el acceso, la concienciación y la defensa de la ayuda en materia de salud mental juvenil.

Al ampliar varias iniciativas actuales, esta última contribución posibilitará:

El desarrollo de un nuevo sistema estatal para ayudar a aumentar el acceso a los servicios de salud mental y conductual, además de ayudar a los distritos a expandir el acceso a los programas preventivos y otros modelos de tratamiento innovadores.

La ampliación de la capacitación en salud mental juvenil para un mayor número de educadores con flexibilidad en las formaciones.

La mejora del contenido, incluyendo el ajuste de los programas a fin de que puedan tratar los traumas y sean culturalmente positivos, en particular para los jóvenes afroamericanos, indígenas y de color.

La preparación de una guía de asistencia técnica de Medi-Cal para todo el estado que los departamentos locales de educación puedan usar para ayudar a una cantidad mayor de familias a obtener acceso a los beneficios de salud mental y conductual.

Desde su lanzamiento en 2019, la iniciativa BlueSky de Blue Shield de California ha colaborado con el Departamento de Educación de California para apoyar iniciativas de salud mental similares. Estas incluyen la expansión del programa de primeros auxilios en salud mental juvenil del departamento que, en los dos últimos años, capacitó a alrededor de 3,500 educadores y adultos para que puedan identificar, entender y responder a las señales de problemas de salud mental en los jóvenes. Además, BlueSky de Blue Shield de California está apoyando el lanzamiento de la iniciativa estatal Angst:Building Resilience, que busca concienciar sobre la ansiedad a través del documental "Angst", creado en 2017. La película se proyectará gratuitamente en las escuelas durante todo el año a partir de octubre de 2021.

"Nuestro objetivo es posibilitar un futuro más saludable para toda la población de California, y eso incluye atender las necesidades de salud mental de los jóvenes de nuestro estado", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Estamos complacidos de ampliar nuestra colaboración con el Departamento de Educación de California, asegurándonos de que los jóvenes tengan un acceso equitativo a la atención. Las comunidades de color no sólo han enfrentado un impacto desproporcionado de la pandemia sobre su salud, sino que también han sido testigos de injusticias sociales traumáticas a escala nacional. Estos fondos ayudarán a equipar a los educadores con las herramientas para seguir eliminando los obstáculos al acceso y apoyar las necesidades de salud mental de los jóvenes que se identifican afroamericanos, indígenas y de color.

"Estoy increíblemente agradecido por la contribución de Blue Shield ya que no es posible ayudar académicamente a nuestros estudiantes hasta que no tengamos en cuenta sus necesidades de salud mental y socioemocionales", dijo Tony Thurmond, superintendente estatal de instrucción pública. "Los estudiantes están comenzando a regresar a los salones de clases, y seguimos reconfigurando y centralizando las ayudas y los recursos. Con el tiempo, las escuelas de California podrán aprovechar niveles robustos e históricos de programas de salud mental, los cuales creo que ofrecerán un apoyo crítico a los estudiantes y las familias. Las alianzas, como esta, entre entidades públicas y privadas, son esenciales para implementar esta visión".

Responder a una necesidad urgente

Los jóvenes de California enfrentan una crisis de salud mental. Según un estudio realizado en 2019 por el Centro de Investigaciones en Políticas de la Salud de UCLA, alrededor de la mitad de los adolescentes de California han sufrido recientemente problemas de salud mental, y casi un tercio de ellos reportó una angustia psicológica grave que podía generar un impacto negativo en su rendimiento académico e interacciones sociales. Además, el Informe de los Niños de California 2020 cita que las enfermedades mentales son el principal motivo de hospitalización de los jóvenes de California.

Debido a la actual pandemia de COVID-19, el regreso a las clases presenciales este año fue especialmente estresante para los jóvenes y sus familias. Según una encuesta reciente de BlueSky de Blue Shield de California, 3 de cada 4 jóvenes de California están nerviosos por la posibilidad de contagiarse el COVID en la escuela, 8 de cada diez están preocupados por su rendimiento académico y 6 de cada 10 están inquietos por la vida social con sus amigos.

"En todo el estado, los jóvenes están enfrentando un número sin precedentes de factores de estrés", dijo David Bond, asistente social clínico certificado (LCSW) y director de Salud Mental de Blue Shield. "Cuando los educadores están capacitados para identificar las señales de problemas de salud mental en sus estudiantes, pueden crear un entorno positivo que promueve un diálogo saludable".

Según la encuesta de BlueSky de Blue Shield de California, el 20% de los adolescentes encuestados habló sobre su salud mental con un maestro durante el último año. Sin embargo, los adolescentes BIPOC eran menos propensos (13%) a hablar con un educador que sus compañeros blancos (29%), lo que destaca la necesidad crítica de desarrollar la capacidad de los profesionales escolares de relacionarse con los estudiantes de manera culturalmente sensible y equitativa.

"Con la inversión de Blue Shield, el Departamento de Educación de California está en condiciones de ser un aliado importante en el desarrollo de capacidad dentro de las escuelas para reducir el estigma y aumentar el acceso a los servicios de salud mental de las familias y los jóvenes, especialmente de las comunidades BIPOC", dijo el Dr. Daniel Lee, superintendente adjunto del estado. "La colaboración de Blue Shield ha permitido al Departamento de Educación desarrollar la infraestructura necesaria para aprovechar la inversión actual del estado en salud mental y transformarla en una oportunidad de cambio duradero que ofrezca a todos los estudiantes el acceso a entornos escolares sanos y comunidades educativas positivas con el objetivo final de mejorar los resultados de los estudiantes".

Para más información sobre el programa BlueSky de Blue Shield de California y los recursos disponibles para los jóvenes, padres y educadores, visite blueshieldca.com/bluesky

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

https://es.news.blueshieldca.com/

