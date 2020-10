Blue Shield of California aporta más de $50 millones en ayuda para las primas a fin de aliviar la carga económica de sus clientes durante la pandemia de COVID-19

OAKLAND, California, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El plan de salud no lucrativo Blue Shield of California anunció hoy que aportará más de $50 millones en créditos en las primas de aquellos clientes que estén enfrentando dificultades económicas a causa de la pandemia de COVID-19.

Blue Shield está aplicando un crédito único en las primas de las facturas correspondientes al mes de noviembre o diciembre para los clientes con cobertura total de sus planes patrocinados por empleadores. Estos créditos también se aplicarán en las facturas de noviembre de las personas inscritas en los planes de beneficios dentales y/o de la vista de Blue Shield, además de los inscritos en los planes Medicare Supplement de Blue Shield.

"Estamos continuamente buscando soluciones para apoyar a nuestros clientes y miembros durante estos momentos tan difíciles", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield. "Durante esta pandemia, es especialmente importante enfocarnos en nuestra misión no lucrativa y ayudar a todos los habitantes de California a tener acceso a una atención médica de alta calidad a un precio razonable".

El crédito, que variará según el cliente, aparecerá en las facturas de noviembre o diciembre. El anuncio de hoy forma parte del apoyo continuo de Blue Shield a sus miembros, clientes empleadores, proveedores y comunidades durante la crisis de COVID-19. Las iniciativas de Blue Shield of California y su subsidiaria Blue Shield of California Promise Health Plan incluyen:

Extendimos el compromiso de cancelar los copagos, coseguros y deducibles para el tratamiento del COVID-19 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Continuamos cubriendo los costos de los servicios de atención virtual (médica y mental) de Teladoc Health hasta el 31 de diciembre de 2020.

Blue Shield of California Promise Health Plan donó $100,000 en fondos para la alimentación de los habitantes del sur de California durante la pandemia de coronavirus.

en fondos para la alimentación de los habitantes del sur de durante la pandemia de coronavirus. Donamos $500,000 al Fondo de Ayuda de Oakland para el COVID-19 a fin de posibilitar los sitios temporales de pruebas de coronavirus y otras iniciativas comunitarias.

al para el COVID-19 a fin de posibilitar los sitios temporales de pruebas de coronavirus y otras iniciativas comunitarias. Utilizamos los últimos avances de la tecnología a fin de ofrecer atención personalizada mediante el uso de aprendizaje automático para identificar a los miembros con mayores necesidades durante la pandemia.

Protegemos a nuestros empleados y limitamos la posible propagación del virus al implementar un plan organizacional de trabajo desde el hogar, manteniendo al mismo tiempo un servicio ininterrumpido a nuestros clientes.

Algunas de las iniciativas que implementó Blue Shield para brindar apoyo a los proveedores médicos durante la pandemia incluyen:

Más de $200 millones destinados a un programa de ayuda financiera para los proveedores y los hospitales elegibles de nuestra red que están enfrentando presiones económicas como resultado de la pandemia.

millones destinados a un programa de ayuda financiera para los proveedores y los hospitales elegibles de nuestra red que están enfrentando presiones económicas como resultado de la pandemia. El nuevo programa atención primaria reimaginada brinda a los grupos de médicos que integran nuestra red acceso a una serie de tecnologías de vanguardia para mejorar la prestación de la atención, así como nuevos modelos de reembolso que permiten un flujo de efectivo más previsible para los consultorios médicos.

Ofrecemos una nueva herramienta digital gratuita a los hospitales que integran nuestra red para ayudarlos a coordinar el triage (priorización de emergencias) de los pacientes que necesitan tratamiento para el COVID-19 u otros cuidados médicos.

Donamos $100,000 a MedShare, una organización no lucrativa del Área de la Bahía de San Francisco que distribuye artículos de protección personal (PPE) al personal sanitario de las clínicas comunitarias no lucrativas.

También hemos creado un sitio web dedicado al COVID-19 para informar a los miembros sobre la cobertura que ofrecen los planes de beneficios específicos de Blue Shield, así como para apoyar a nuestros empleadores, patrocinadores de planes y agentes.

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com.

