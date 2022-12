Blue Shield of California dará acceso a servicios de salud de calidad a más de un millón de militares en servicio activo y a sus familias a partir de 2024

El plan de salud no lucrativo forma parte de TriWest Healthcare Alliance, a la que el Departamento de Defensa adjudicó el contrato TRICARE de la Región Oeste

OAKLAND, Calif., 22 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ – Blue Shield of California ofrecerá acceso a atención médica de calidad a más de un millón de militares elegibles en servicio activo que viven en California, así como a sus familias, como parte de un contrato adjudicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD, por sus siglas en inglés) a TriWest Healthcare Alliance. TriWest administrará el programa TRICARE, conocido como "T-5", del Departamento de Defensa en la Región Oeste, la cual está integrada por 26 estados.

TRICARE es el programa de atención médica de las fuerzas armadas para los miembros en servicio activo y sus familias; los miembros de la Guardia Nacional y de la Reserva y sus familiares; los jubilados y los familiares de los jubilados; los supervivientes y algunos excónyuges.

En virtud de este contrato, los miembros en servicio activo y sus familias en California tendrán acceso a la red de proveedores de Blue Shield of California. Más de 800,000 veteranos de California que cumplen los requisitos ya tienen acceso al plan gracias a un contrato que TriWest Healthcare Alliance tiene con el Departamento de Asuntos de los Veteranos.

"Es un honor para nosotros formar parte del equipo de TriWest Healthcare Alliance, que se ocupa de la labor fundamental de apoyar a los militares y sus familias, quienes han sacrificado tanto por nuestro país", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "La misión de nuestra compañía es garantizar que toda la población de California tenga acceso a servicios de salud de alta calidad a un precio asequible. Prestar servicio a 1.8 millones de militares en servicio activo, veteranos y sus familias en las comunidades de todo el estado a través de nuestra colaboración con TriWest es una parte importante del logro de nuestra misión".

La Región Oeste de TRICARE incluye 26 estados: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin y Wyoming.

TriWest Healthcare Alliance también es titular del contrato federal con el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos para administrar su Red de Atención Comunitaria para Veteranos. Con el anuncio de hoy, Blue Shield of California podrá ayudar a los miembros en servicio activo durante su período de servicio y, más tarde, cuando comiencen a recibir sus beneficios de Asuntos de los Veteranos, usarán la misma red de proveedores locales que ofrece Blue Shield of California.

"En TriWest, tenemos el privilegio de atender las necesidades de salud de las comunidades de veteranos y militares desde hace alrededor de tres décadas. Es un honor tener la oportunidad, a través de este contrato, de trabajar junto al Departamento de Defensa y el Departamento de Asuntos de los Veteranos con Blue Shield of California a nuestro lado", dijo David J. McIntyre, Jr. presidente y director ejecutivo de TriWest Healthcare Alliance.

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía aportó $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

