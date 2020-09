Blue Shield of California designa a Kristina Leslie como la primera mujer presidente de su junta directiva

Blue Shield logró la igualdad salarial para sus empleados de todo género y origen étnico en 2018. Tiene una representación equilibrada de mujeres y hombres en funciones de liderazgo (director y superior), y recientemente fue seleccionada por Parity.org como una de las mejores compañías para el progreso de las mujeres en los Estados Unidos.

"Estamos comprometidos a que Blue Shield sea un lugar donde las personas de todos los géneros, razas y orígenes se sientan cómodas en su hogar profesional", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Espero con interés colaborar con Kris en su nuevo rol mientras trabajamos para crear un sistema de atención médica no sólo digno de nuestra familia y amigos sino también sosteniblemente económico. Quiero agradecer a Doug Busch, nuestro presidente saliente, por su increíble apoyo durante más de una década".

Leslie integra la junta directiva de Blue Shield desde 2013. Su distinguida trayectoria profesional incluye haberse desempeñado como directora financiera de DreamWorks Animation SKG, Inc., que ha producido algunos de los largometrajes de animación computarizada más populares de Estados Unidos. También integra las juntas directivas de CVB Financial Corp. y Justworks, Inc., y ha integrado las juntas directivas de otras compañías públicas y privadas, como Glassdoor Inc., Orbitz Worldwide, Inc., Pico Holdings Inc., Obagi Medical Products y Methodist Hospital of Southern California.

Leslie reemplaza a Busch, un ejecutivo de Sacramento que ha integrado la junta directiva durante cuatro mandatos de tres años, el máximo permitido por los estatutos de la compañía.

"Apreciamos profundamente el servicio de Doug a los 4.4 millones de miembros de Blue Shield, a sus colegas de la junta y al equipo directivo de la compañía. Continuaremos desarrollando sus aportes y esforzándonos por ofrecer una atención médica económica, de alta calidad y accesible para todos los habitantes de California", dijo Leslie. "Es un honor desempeñarme como presidente de la junta de una compañía tan comprometida a ser un agente de cambio, a abogar por la diversidad, la igualdad y la inclusión, y a defender lo que es justo".

Dos nuevos miembros de la junta

Busch y Mohammad Qayoumi, Ph.D., asesor principal del presidente de Afganistán y presidente emérito de la Universidad Estatal de San José, terminarán sus mandatos en la junta directiva el 30 de septiembre.

Colleen Johnston y Guillermo Diaz, Jr. se incorporarán a la junta directiva el 1 de octubre. Johnston es una ejecutiva jubilada de TD Bank Group, donde se desempeñó durante 10 años como directora financiera. Díaz ocupó el cargo de director de información en Cisco y ahora es el director ejecutivo de Kloudspot, Inc., un proveedor de plataformas analíticas respaldadas por la inteligencia artificial.

Recientemente, Blue Shield recibió varios reconocimientos importantes por sus esfuerzos en materia de diversidad e inclusión, entre ellos:

Clasificada en el puesto №1 en la Lista 2020 de las mejores compañías regionales para la diversidad de Diversity Inc., con más del 40% del personal activo en grupos de recursos para empleados.

Obtuvo 100 de 100 en el Índice 2020 de igualdad para los discapacitados.

Este mes, Blue Shield también fue certificada como un Gran lugar de trabajo luego de que el 92% de los empleados calificara a la compañía como un gran lugar para trabajar, un aumento de casi el 10% desde el año pasado.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con más de 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

