Blue Shield of California dona $40 millones a su fundación

OAKLAND, Calif., 1 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California contribuyó $40 millones a Blue Shield of California Foundation en apoyo a su lucha contra la violencia doméstica y a sus esfuerzos por lograr que California sea el estado más saludable. En los últimos cuatro años, el plan de salud no lucrativo ha aportado más de $150 millones a su fundación.

Blue Shield of California Foundation es una organización independiente y no lucrativa que se financia íntegramente con las donaciones de Blue Shield of California. Blue Shield es un plan de salud no lucrativo con un estado tributario no exento y atiende a más de 4 millones de personas en California con la misión de ayudar a todos sus habitantes a tener acceso a una atención médica de alta calidad a un precio razonable. Blue Shield limita sus ingresos netos al 2% y se compromete a devolver a la comunidad y a sus miembros el dinero que gane por encima de ese límite.

"Nos complace apoyar y seguir apreciando la gran labor de Blue Shield of California Foundation", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "La fundación tiene un impacto increíblemente positivo a través de sus programas y alianzas con grupos comunitarios en todo el estado".

Debbie Chang, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Foundation dijo: "Agradecemos el apoyo de Blue Shield of California, el cual nos permite avanzar en el cumplimiento de nuestros audaces objetivos de convertir a California en el estado más saludable y terminar con la violencia doméstica. Al trabajar en estrecha colaboración con nuestros beneficiarios, aliados y las comunidades más afectadas por la violencia doméstica y la desigualdad en materia de salud, nos esforzamos por lograr un impacto a nivel del sistema, con el fin de crear un cambio duradero y sostenible para más personas. Además, podemos actuar con rapidez en momentos de gran necesidad, como nuestro apoyo a las comunidades más afectadas por la pandemia".

El año pasado, la fundación otorgó 113 subvenciones por un total de $26.5 millones para mejorar vidas, entre ellas:

Subvenciones por un total de $12 millones para ayudar a los californianos más afectados por la pandemia. La financiación inicial de la fundación ayudó a poner en marcha el Immigrant Resilience Fund a nivel estatal para ofrecer ayuda directa a los inmigrantes indocumentados excluidos de la asistencia federal. La fundación también se sumó a otros 12 financiadores para lanzar Together Toward Health, una iniciativa estatal que respalda la respuesta, el contacto y las oportunidades laborales en las comunidades más afectadas por el COVID-19. Otras subvenciones incluyeron la ayuda de emergencia a las personas afectadas por la violencia doméstica durante la pandemia.

millones para ayudar a los californianos más afectados por la pandemia. La financiación inicial de la fundación ayudó a poner en marcha el Immigrant Resilience Fund a nivel estatal para ofrecer ayuda directa a los inmigrantes indocumentados excluidos de la asistencia federal. La fundación también se sumó a otros 12 financiadores para lanzar Together Toward Health, una iniciativa estatal que respalda la respuesta, el contacto y las oportunidades laborales en las comunidades más afectadas por el COVID-19. Otras subvenciones incluyeron la ayuda de emergencia a las personas afectadas por la violencia doméstica durante la pandemia. Liderazgo e inversión continuos en la prevención de la violencia doméstica. Esto incluye la financiación del programa Domestic Violence Housing First de California , un modelo innovador que utiliza una ayuda monetaria flexible para evitar que los sobrevivientes de la violencia doméstica se queden sin hogar. La fundación también es donante fundadora de All In For Kids, un fondo dedicado a prevenir los traumas infantiles y terminar con la violencia doméstica en el Área de la Bahía. Otras subvenciones se enfocan en fomentar la participación de las niñas y las mujeres de color en la curación y la seguridad, y en el fortalecimiento de una red de hombres y niños de color que trabajan para poner fin a la violencia de género.

, un modelo innovador que utiliza una ayuda monetaria flexible para evitar que los sobrevivientes de la violencia doméstica se queden sin hogar. La fundación también es donante fundadora de All In For Kids, un fondo dedicado a prevenir los traumas infantiles y terminar con la violencia doméstica en el Área de la Bahía. Otras subvenciones se enfocan en fomentar la participación de las niñas y las mujeres de color en la curación y la seguridad, y en el fortalecimiento de una red de hombres y niños de color que trabajan para poner fin a la violencia de género. Innovaciones para mejorar la seguridad económica de los californianos, especialmente de las personas de color y de los trabajadores con bajos ingresos. Considerando la estrecha relación entre la posición económica y la salud y el bienestar, la fundación invirtió en iniciativas para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores de guarderías, de los padres que estudian en colegios universitarios comunitarios y de los sobrevivientes de la violencia doméstica. La fundación también respaldó soluciones políticas que aumentan los ingresos y otorgan tiempo para el cuidado de la salud, como la ampliación de los permisos familiares pagos y el crédito fiscal por ingresos del trabajo.

El siguiente cuadro detalla las subvenciones que otorgó la fundación en todo el estado en 2020:

Valle de Sacramento 3 $381,425 Norte 1 $75,000 SF/ Área de la Bahía 13 $1,916,800 Centro 5 $725,000 Los Ángeles 12 $1,706,000 Sur 4 $700,000 Estatal 58 $19,266,348 Nacional 17 $ 1,735,000

Acerca de Blue Shield of California Foundation

Blue Shield of California Foundation respalda las soluciones duraderas y equitativas para asegurar que California sea el estado más saludable y para terminar con la violencia doméstica. Cuando trabajamos juntos para eliminar las barreras a la salud y al bienestar, especialmente para los californianos más afectados, podemos crear un futuro más justo y equitativo. Para más información, visite: www.blueshieldcafoundation.orgy y síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con más de 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACTO: Mark Seelig

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California