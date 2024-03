Blue Shield of California es nombrada por 12ª vez una de las Empresas Más Éticas del Mundo® en 2024

Este reconocimiento anual destaca a las organizaciones que han demostrado su compromiso con la integridad empresarial a través de sólidos programas de ética, cumplimiento y administración

OAKLAND, Calif., 4 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California fue reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo® en 2024 por Ethisphere, líder mundial en la definición y la promoción de criterios de prácticas empresariales éticas.

El plan de salud no lucrativo ha recibido este reconocimiento por 12ª vez. En 2024, Ethisphere reconoció a 136 organizaciones que representan a 20 países y 44 industrias.

"Uno de los pilares estratégicos de Blue Shield of California es defender lo que es justo", dijo Venetia Marshall, vicepresidenta y directora de Riesgos y Cumplimiento de Blue Shield of California. "Esto significa que la conducta ética es parte integral del ADN de nuestra empresa y estamos convencidos de que nos ayudará a alcanzar nuestra visión de crear un sistema de salud que sea digno de nuestra familia y amigos".

Blue Shield es un plan de salud no lucrativo cuya misión es ofrecer acceso a una atención médica de calidad que es sosteniblemente económica para todos. La compañía y sus empleados también lideran en la respuesta a los principales problemas sanitarios y sociales.

"Siempre es inspirador reconocer a las Empresas Más Éticas del Mundo®. A través del riguroso proceso de evaluación, notamos la dedicación de estas organizaciones a la mejora continua de sus prácticas de ética, cumplimiento y administración en beneficio de todos los sectores interesados", dijo Erica Salmon Byrne, directora de Estrategia y presidenta ejecutiva de Ethisphere. "Las empresas que promueven las mejores culturas de ética e integridad marcan la pauta de la ciudadanía corporativa que deben seguir sus colegas y competidores. Felicitaciones a Blue Shield of California por ganar este reconocimiento y demostrar que una ética sólida es un buen negocio".

Ética y rendimiento: Ética superior

Las galardonadas con el premio Empresas más Éticas del Mundo® 2024 superaron a un índice comparable de empresas globales en 12.3 puntos porcentuales entre enero de 2019 y enero de 2024.

Metodología y calificación

La evaluación de las Empresas Más Éticas del Mundo® se basa en el Ethics Quotient® patentado por Ethisphere, un extenso cuestionario que requiere que las empresas proporcionen más de 240 puntos de prueba diferentes sobre su cultura ética; prácticas medioambientales, sociales y de administración (ESG); programas de ética y cumplimiento; diversidad, equidad e inclusión; e iniciativas que apoyan una cadena de valor sólida. Estos datos se someten a un análisis cualitativo adicional por parte de un jurado de expertos que dedica miles de horas a seleccionar y evaluar al grupo de participantes de cada año. El proceso sirve de marco operativo para captar y codificar las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento de organizaciones de todas las industrias y de todo el mundo.

Galardonadas

Para consultar la lista completa de empresas galardonadas este año, visite el sitio web de World's Most Ethical Companies®, en https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.8 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $24 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $97 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de Ethisphere

Ethisphere es el líder mundial en la definición y la promoción de criterios de prácticas empresariales éticas que fortalecen las marcas corporativas, generan confianza en el mercado y facilitan el éxito empresarial. Ethisphere cuenta con una extensa experiencia en la medición y definición de criterios de ética esenciales utilizando una perspectiva basada en datos que ayuda a las empresas a crear culturas sólidas de ética e integridad. Ethisphere distingue los logros superiores a través de su programa de reconocimiento "Empresas Más Éticas del Mundo®", ofrece una comunidad de expertos de la industria con su Business Ethics Leadership Alliance o BELA (Alianza de Liderazgo Ético Empresarial) y presenta las tendencias y las mejores prácticas en materia de ética con su revista Ethisphere Magazine. Ethisphere también promueve el rendimiento empresarial a través del análisis basado en la información, asesoramiento y evaluación comparativa con sus datos inigualables: el conjunto de datos Culture Quotient, que refleja las prácticas empresariales éticas de más de 3 millones de empleados de todo el mundo; y el conjunto de datos del Ethics Quotient, que presenta más de 240 puntos de datos sobre las prácticas en materia de ética, cumplimiento, sociedad y administración de las Empresas Más Éticas del Mundo. Para más información, visite https://ethisphere.com.

