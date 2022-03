Blue Shield of California es nombrada por décima vez una de las empresas más éticas del mundo

Ethisphere reconoce a las compañías que ejemplifican un liderazgo excepcional y un compromiso con la integridad empresarial a través de las mejores prácticas en materia de ética, cumplimiento y administración

OAKLAND, Calif., 15 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California fue reconocida como una de las empresas más éticas del mundo en 2022 por Ethisphere, líder mundial en la definición y la promoción de criterios de prácticas empresariales éticas.

El plan de salud no lucrativo recibió esta distinción por sexto año consecutivo, y un total de 10 de los últimos 11 años. En 2022, Ethisphere reconoció a 136 organizaciones de 22 países y 45 industrias.

"El compromiso de Blue Shield of California con el accionar ético respalda los valores de nuestra empresa de ser humana, justa y valiente", dijo Hope Scott, vicepresidenta principal, directora jurídica general y secretaria corporativa de Blue Shield of California. "Es parte integral de la forma en que potenciamos a nuestros más de 7,800 empleados para hacer lo correcto conforme atendemos diariamente a nuestros miembros, clientes y comunidades".

Blue Shield es un plan de salud no lucrativo cuya misión es ofrecer acceso a atención médica de calidad y sosteniblemente económica para todos. La empresa y sus empleados también se mantienen al frente en la respuesta a los principales problemas sanitarios y sociales.

En 2021, Blue Shield y sus empleados desempeñaron una posición de liderazgo en la campaña de vacunación contra el COVID-19 del estado de California, contribuyendo a establecer una red de proveedores de vacunación que alcanza a más del 99% de la población de California. La empresa también ha apoyado a organizaciones comunitarias, colaborando para abordar cuestiones importantes como la justicia social, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la salud mental de los jóvenes y la sostenibilidad.

El proceso de evaluación de Ethisphere para elegir a las empresas más éticas del mundo tiene en cuenta más de 200 datos sobre cultura, prácticas medioambientales y sociales, actividades de ética y cumplimiento, administración, diversidad e iniciativas en respaldo de una cadena de valor sólida. El proceso sirve de marco operativo para captar y codificar las prácticas más destacadas de las organizaciones de todas las industrias y de todo el mundo.

"Como nunca antes, los líderes empresariales enfrentan actualmente un mayor compromiso de ser éticos, responsables y confiables a fin de promover cambios positivos", dijo Timothy Erblich, director ejecutivo de Ethisphere. "Estas empresas más éticas del mundo y su dedicación a la integridad, la sostenibilidad, la administración y la comunidad continúan siendo una fuente de inspiración. Deseo felicitar a todo el personal de Blue Shield of California por haber obtenido el reconocimiento como una de las empresas más éticas del mundo".

La lista completa de las empresas más éticas del mundo en 2022 puede consultarse aqui.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cinco años, la compañía donó más de $192 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/ .

Acerca de Ethisphere

Ethisphere® es el líder mundial en la definición y la promoción de criterios de prácticas empresariales éticas que incentivan el carácter corporativo, la confianza del mercado y el éxito empresarial. Ethisphere cuenta con una extensa experiencia en la medición y definición de criterios de ética esenciales utilizando una perspectiva basada en datos que ayuda a las empresas a mejorar su carácter corporativo, y a medir y a mejorar su cultura. Ethisphere distingue los logros superiores a través de su programa de reconocimiento "Empresas más éticas del mundo" y ofrece una comunidad de expertos de la industria con su Business Ethics Leadership Alliance o BELA (Alianza de Liderazgo Ético Empresarial). Para obtener más información sobre Ethisphere, visite: https://ethisphere.com.

