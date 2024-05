La distinción "The Civic 50" destaca el compromiso del plan de salud no lucrativo de defender lo que es correcto

OAKLAND, Calif. , 16 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California fue reconocida con el galardón The Civic 50 2024 por Points of Light, la principal organización no lucrativa del mundo dedicada a acelerar el cambio que impulsan los individuos.

A lo largo de más de una década, The Civic 50 se convirtió en el estándar nacional para la ciudadanía corporativa y destaca cómo las empresas líderes consideran el impacto social y la comunidad como elementos centrales de su negocio.

Blue Shield of California es reconocida como una de las 50 empresas CON MAYOR CONCIENCIA COMUNITARIA en Estados Unidos

"Las expectativas de que las empresas sean líderes en compromiso cívico continúan aumentando", dijo Jennifer Sirangelo, presidenta y directora ejecutiva de Points of Light. "Blue Shield of California es un ejemplo de cómo maximizar todas las capacidades, desde el potencial de sus recursos humanos hasta sus políticas y contribuciones financieras, para cubrir las necesidades más apremiantes y crear comunidades prósperas donde viven y trabajan. Es una gran satisfacción para nosotros poder reconocerlos y celebrarlos como uno de los galardonados de The Civic 50 2024".

Las compañías reconocidas en The Civic 50 tienen ingresos anuales en Estados Unidos de al menos $1,000 millones y se seleccionan en función de cuatro factores de sus programas de ciudadanía corporativa e impacto social: inversión de recursos y voluntariado, integración en todas las funciones empresariales, institucionalización a través de políticas, y sistemas y medición del impacto.

Blue Shield también fue galardonada en 2021 y 2023, y este año fue reconocida por sus programas e iniciativas, incluyendo:

Inversiones en salud mental juvenil

BlueSky es la iniciativa de Blue Shield of California enfocada en la salud mental juvenil cuyo objetivo es mejorar el acceso, la concienciación y la defensa, en particular para los jóvenes de comunidades marginadas. En sus cinco años de operaciones, la iniciativa ha financiado la expansión de programas innovadores, ha posibilitado más de 21,000 sesiones de terapia individual, grupal y familiar, y ha contribuido a capacitar a más de 6,000 educadores y adultos interesados en Primeros auxilios en salud mental juvenil.

Prevención de la violencia doméstica y fomento de la igualdad en salud

En 2023, la contribución de Blue Shield a la Blue Shield of California Foundation se concretó en 70 subvenciones a programas que previenen la violencia doméstica, fortalecen la seguridad económica y empoderan a las comunidades para lograr la igualdad en salud.

Blue Shield celebró recientemente el segundo año del programa de becas Blue Shield of California Health Equity Fellowship con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Berkeley. A lo largo de cinco años, esta colaboración apoyará a unos 100 candidatos de maestrías y doctorados a fin de contribuir a aumentar la diversidad entre los profesionales de la salud y realizar cambios que creen un sistema de salud más equitativo.

Participación de nuestros empleados en actividades solidarias

En 2023, Blue Shield apoyó a más de 100 grupos no lucrativos de toda California a fin de fomentar un cambio positivo para abordar las desigualdades e injusticias sociales. Además, los empleados de Blue Shield establecieron un récord de compromiso comunitario: un 96% participó en donaciones o servicio voluntario en 2023. El año pasado, los empleados donaron $1.7 millones (incluida la aportación de la empresa) y más de 57,000 horas de servicio voluntario.

Progreso en la lucha contra el cambio climático

Reconociendo que el cuidado climático es cuidado de la salud, Blue Shield está tomando medidas para proteger el medio ambiente y garantizar que nuestro sistema de salud sea resiliente al cambio climático. En 2023, lanzamos Virtual Blue, un plan de beneficios de salud que ofrece a los miembros atención virtual integrada de alta calidad, con la opción de recibir atención en persona cuando sea necesario o se prefiera. En comparación con los modelos de atención 100% presenciales, los modelos híbridos-virtuales pueden reducir las emisiones en un 25%. Desde 2020, las inversiones en justicia medioambiental de Blue Shield han apoyado a organizaciones no lucrativas que abordan el impacto climático en las comunidades marginadas, y el 61% de los miembros de Blue Shield también han optado por comunicaciones electrónicas (sin papel), lo que equivale a salvar 25,000 árboles.

En su tercer año, nuestro Programa de Sostenibilidad de los Proveedores logró convocar a 41 proveedores, que representan el 67% de las emisiones de nuestra cadena de suministro. De ellos, un 90% divulgó sus emisiones al CDP (previamente Carbon Disclosure Project), un primer paso esencial para la descarbonización.

Blue Shield of California es uno de los pocos planes de salud de todo el mundo que está trabajando activamente para reducir sus emisiones al adherirse a la Science Based Targets initiative o sus siglas SBTi (iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia), la solución más rigurosa y claramente definida para que las empresas reduzcan su huella de carbono. Para 2025, Blue Shield se ha comprometido a establecer reducciones de sus emisiones a corto plazo en toda la empresa y a presentarlas a la SBTi para su validación. Trabajar en oficinas sostenibles y lograr que las operaciones no generen residuos antes de 2025 también forma parte del compromiso de Blue Shield por reducir las emisiones y avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Defensa de un cambio significativo

Las prioridades estratégicas en materia de reforma sanitaria de Blue Shield of California se enmarcan en nuestra misión de garantizar que todos los habitantes de California tengan acceso a una atención médica de alta calidad que sea sosteniblemente económica. Nuestras áreas prioritarias para la reforma sanitaria, incluidas la mejora de la asequibilidad, el aumento del acceso a la atención y la adecuación de la salud a la era digital, se encuentran actualmente en fase de implementación.

"Nos esforzamos por hacer oír nuestra voz y seguir actuando en cuestiones clave que afectan la salud y el bienestar de nuestros miembros, nuestro planeta y nuestras comunidades", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Estamos muy orgullosos de que se nos reconozca por cómo ponemos en práctica nuestra misión y nuestros valores".

True Impact administra la encuesta de The Civic 50 y VeraWorks analiza los resultados. El instrumento para la encuesta consta de preguntas cuantitativas y de opción múltiple que son la base del proceso de puntuación. The Civic 50 es el único sistema de encuestas y clasificación que mide exclusivamente el compromiso de las empresas con la comunidad.

Para más información sobre The Civic 50, visite pointsoflight.org/the-civic-50/.

Para obtener más información sobre las iniciativas de Blue Shield of California en materia de ciudadanía corporativa, visite citizenship.blueshieldca.com.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.8 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $24 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para servicios médicos, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $97 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Points of Light

Points of Light es una organización mundial no partidista y no lucrativa que inspira, capacita y moviliza a millones de personas a participar activamente para cambiar el mundo. Imaginamos un mundo en el que cada persona descubra la capacidad de marcar la diferencia al crear comunidades sanas en sociedades dinámicas y participativas. Gracias a sus 145 filiales en 39 países, y en colaboración con miles de organizaciones no lucrativas y corporaciones, Points of Light moviliza a 3.7 millones de personas en 16.7 millones de horas de servicio al año. Llevamos el poder de las personas adonde más se necesita. Para más información, visite pointsoflight.org.

