Blue Shield of California es reconocida como una de las 50 empresas más comprometidas con la comunidad en Estados Unidos

Esta es la segunda vez en tres años que The Civic 50 reconoce el compromiso del plan de salud no lucrativo de defender lo que es justo

OAKLAND, Calif., 23 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California fue reconocida con el galardón The Civic 50 2023 por Points of Light, la principal organización no lucrativa del mundo dedicada a acelerar el cambio impulsado por la gente.

En su 11º edición, The Civic 50 es un estándar nacional de la ciudadanía corporativa y destaca cómo las empresas están llevando el impacto social, el compromiso cívico y la comunidad al núcleo de su negocio. Blue Shield también fue reconocida en 2021.

"Invertir en la salud y el bienestar de las comunidades en las que vivimos y trabajamos es la base de quiénes somos en Blue Shield of California", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Este galardón refleja nuestro compromiso no lucrativo y nos sentimos honrados de recibirlo".

Los galardonados con el premio The Civic 50 son empresas que tienen ingresos anuales en Estados Unidos de al menos $1,000 millones. Todas estas fueron seleccionadas en función de la solidez de sus programas de ciudadanía e impacto social en cuatro áreas: inversión de recursos y voluntariado, integración en todas las funciones empresariales, institucionalización mediante políticas y sistemas, y medición del impacto. Blue Shield fue reconocida por sus programas e iniciativas, entre los que se incluyen:

Inversiones en la salud mental juvenil

BlueSky, la iniciativa emblemática de Blue Shield of California, sigue promoviendo la justicia social al invertir en los mejores programas de salud mental para los jóvenes. Lanzado en 2019, el programa se esfuerza por sumar las voces de los jóvenes a fin de reducir la brecha entre el estigma y el empoderamiento, especialmente entre los jóvenes de color. BlueSky ha posibilitado más de 13,000 sesiones de asesoramiento en tres años. Además, ayudamos a ampliar la participación en clubes estudiantiles ubicados en las preparatorias de California, aumentando la concienciación sobre la salud mental y reduciendo el estigma.

Participación en las comunidades de California

Blue Shield ha apoyado a docenas de grupos no lucrativos de toda California en 2022 a fin de fomentar un cambio positivo para abordar las desigualdades e injusticias sociales. El año pasado, los empleados establecieron un récord histórico en la campaña de donaciones Shield Cares, donando $1.6 millones (incluida la aportación de la empresa) y ofreciendo más de 38,000 horas de servicio voluntario.

Fomento de la acción climática

Además de nuestra certificación formal como empresa CarbonNeutral®, seguimos tomando medidas adicionales para reducir las emisiones, incluido el lanzamiento de nuestro Programa de Sostenibilidad de los Proveedores, el cual encuestó a 41 de nuestros proveedores responsables del 72% de las emisiones de nuestra cadena de suministro. De ellos, 29 revelaron su impacto medioambiental al CDP (previamente Carbon Disclosure Project), un primer paso esencial para la descarbonización.

Lea más sobre los esfuerzos de Blue Shield of California en materia de ciudadanía en nuestro Informe de Misión 2022.

"Las empresas desempeñan un papel fundamental a la hora de crear comunidades prósperas y participativas", dijo Diane Quest, presidenta y directora ejecutiva interina de Points of Light. "Los galardonados con el premio The Civic 50 2023, incluyendo a Blue Shield of California, establecen un modelo para los demás y están mostrando precisamente cómo utilizar mejor el talento de sus empleados, sus activos empresariales y la integración para crear un impacto significativo".

La encuesta The Civic 50 es administrada por True Impact y los resultados son analizados por VeraWorks. El instrumento de la encuesta consta de preguntas cuantitativas y de opción múltiple que se usan en el proceso de puntuación. The Civic 50 es la única encuesta y sistema de clasificación que mide exclusivamente el compromiso de las empresas con la comunidad.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.8 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $24 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $97 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Points of Light

Points of Light es una organización mundial no partidista y no lucrativa que inspira, equipa y moviliza a millones de personas a participar activamente para cambiar el mundo. Imaginamos un mundo en el que cada persona encuentra la capacidad de marcar la diferencia, creando comunidades sanas en sociedades vibrantes y participativas. Gracias a sus 145 filiales en 39 países, y en colaboración con miles de organizaciones no lucrativas y compañías, Points of Light moviliza a 3.7 millones de personas en 16.7 millones de horas de servicio al año. Llevamos el poder de las personas adonde más se necesita. Para más información, visite pointsoflight.org.

