Blue Shield of California expande su colaboración con Dignity Health Hospitals a fin de facilitar la facturación y los pagos para los pacientes y los proveedores

OAKLAND, Calif., 11 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció la expansión en toda California de su innovador programa creado para transformar el sistema de pagos médicos y ofrecer a los pacientes y proveedores médicos una experiencia simple, transparente y más inmediata similar a la disponible a nivel comercial.

Blue Shield está colaborando con CommonSpirit Health (que opera los hospitales de Dignity Health) y con la startup informática OODA Health para lanzar este programa de alta tecnología. Los resultados iniciales fueron muy positivos y concluyeron que el proceso agiliza los pagos de la participación en los costos, lo que dio como resultado una tasa de satisfacción del 92 por ciento entre los pacientes que lo utilizaron.

"Nuestra meta es mejorar el proceso de facturación médica a fin de que los proveedores puedan enfocarse en brindar el tipo de atención que mejorará la salud y el bienestar de sus pacientes", dijo Shayna Schulz, vicepresidente principal de transformación y operaciones en Blue Shield of California. "Estamos usando los últimos avances en materia de tecnología e innovación para crear un sistema de atención médica que priorice a las personas. Esta es nuestra misión como plan de salud no lucrativo: crear un sistema de salud que sea digno de nuestra familia y amigos, además de sosteniblemente económico".

Las tres organizaciones lanzaron el programa piloto "Pagos de los miembros" en septiembre de 2019 en dos hospitales de Dignity Health en Sacramento. El programa, que inicialmente estaría disponible por 12 meses, se amplió para incluir seis hospitales a fines de ese año.

Ahora, el programa se ha expandido a 20 hospitales adicionales de Dignity Health en toda California. Los miembros de Blue Shield of California que se atienden en estos centros se beneficiarán de un proceso de facturación más rápido, conciso y transparente, incluyendo opciones adicionales sobre cómo pagar su parte de la factura.

"Nuestro objetivo es apoyar a los pacientes a lo largo de toda su atención para que puedan enfocarse en su curación. Esta colaboración con Blue Shield of California y OODA logra justamente eso al usar la tecnología para simplificar las facturas médicas de los pacientes", dijo Steve Scharmann, vicepresidente de ciclo de facturación de CommonSpirit Health. "Una parte importante de los cuidados que ofrecemos a nuestros pacientes es asegurarnos de que tengan una experiencia financiera transparente que sea igual a la atención de alta calidad que reciben en nuestros hospitales".

El programa Pagos de los miembros funciona de la siguiente forma:

Los miembros de Blue Shield of California reciben una factura médica mensual consolidada y fácil de leer de Blue Shield. El paciente puede elegir un método de pago para el monto adeudado: pagarlo en su totalidad o en cuotas sin intereses a través de la tarjeta de su Cuenta de Gastos Flexibles ( Flexible Spending Account ), tarjeta de crédito, cheque o depósito directo ACH.

reciben una factura médica mensual consolidada y fácil de leer de Blue Shield. El paciente puede elegir un método de pago para el monto adeudado: pagarlo en su totalidad o en cuotas sin intereses a través de la tarjeta de su Cuenta de Gastos Flexibles ( ), tarjeta de crédito, cheque o depósito directo ACH. Los proveedores médicos participantes reciben ayuda para administrar la responsabilidad financiera que deben los miembros de Blue Shield, mejorar su rendimiento financiero y reducir el tiempo que dedican a la documentación administrativa y al seguimiento de las facturas no pagas.

Como parte de la colaboración, Blue Shield of California también ha implementado tecnologías nuevas para reducir los procesos manuales y trabajar de manera más eficiente a fin de crear una experiencia más cómoda para los miembros y proveedores.

Seth Cohen, codirector general y cofundador de OODA Health, agregó: "Estamos complacidos de expandir esta colaboración para ayudar a una cantidad mayor de pacientes a entender sus facturas médicas, especialmente en este período turbulento. También es un orgullo agilizar la administración y posibilitar resultados tangibles para nuestros colaboradores. Esta expansión demuestra aún más cómo la colaboración innovadora puede catalizar la transformación en la atención de la salud".

El programa Pagos de los miembros es un primer paso hacia la liquidación de reclamos en tiempo real que hará que la facturación y los pagos médicos sean más inmediatos y simples. Este proyecto forma parte de la iniciativa Health Reimagined de Blue Shield of California, un esfuerzo integral enfocado en la transformación del sistema de salud para todos.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con más de 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

