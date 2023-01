Blue Shield of California lanza su plan de beneficios Virtual Blue que incluye acceso a médicos de cabecera, profesionales de la salud mental y especialistas

El plan de salud no lucrativo colabora con Accolade y TeleMed2U para conectar a los miembros con servicios de atención virtual y en persona a través de su nuevo plan virtual

OAKLAND, Calif., 30 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California presentó hoy su plan de beneficios de salud Virtual Blue, el cual ofrece a los miembros servicios de acceso fácil y completos a través de un equipo de médicos de cabecera, profesionales de la salud mental y especialistas que los atienden de forma virtual.

Además de la atención virtual, los miembros podrán acceder a la red estatal PPO (siglas en inglés de organización de proveedores preferidos) de Blue Shield of California para la atención en persona, así como la cobertura nacional BlueCard y la cobertura mundial GeoBlue cuando necesiten recibir atención fuera de California. El plan, que entrará en vigencia el 1 de abril de 2023, ya está disponible para que los clientes empresariales de Blue Shield lo ofrezcan a sus empleados como un beneficio.

Un equipo dedicado de atención de la salud al alcance de los miembros

Las principales características de Virtual Blue incluyen $0 en gastos de bolsillo (sin copagos ni deducibles) para los siguientes servicios de atención virtual:

Atención primaria, incluyendo pediatría, medicina familiar y medicina interna

Atención para 20 especializaciones

Atención integrada de la salud mental para los miembros mayores de 4 años, incluyendo el acceso a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales clínicos certificados (LCSW, por sus siglas en inglés) y terapeutas matrimoniales y familiares (MFT)

Atención de emergencia 24/7

El plan de beneficios cuenta con un sencillo proceso de reserva en línea para las visitas virtuales. Se aplicarán copagos y deducibles cuando se recurra a una consulta en persona con un profesional o a una consulta virtual con un proveedor fuera de la plataforma de Virtual Blue.

"Este plan ofrece una atención única con una asistencia integrada y accesible que prioriza al miembro y a su salud", dijo Tim Lieb, vicepresidente principal de Blue Shield of California. "El acceso a los servicios de salud mental es especialmente importante conforme nuestros miembros enfrentan y superan el impacto de la pandemia en sus propias vidas. Como plan de salud no lucrativo con una misión que nos guía, en Blue Shield nos esforzamos por crear un sistema de salud digno de nuestra familia y amigos, además de sosteniblemente económico, y Virtual Blue es el último ejemplo de esto".

Una experiencia accesible e integrada que prioriza la relación médico-paciente para fomentar la atención completa de la persona

En el modelo de Atención Primaria Avanzada de Accolade, los médicos trabajan con un equipo de asesores de salud certificados, coordinadores de atención y enfermeros que ayudan a los miembros a cumplir sus objetivos de salud y bienestar, tratar enfermedades crónicas y coordinar la atención especializada y en persona.

Los miembros de Virtual Blue pueden elegir un médico de cabecera de Accolade en base a criterios como sexo, raza, años de experiencia e idioma. Toda la atención virtual, incluido el acceso a profesionales de la salud mental y especialistas, está disponible en una única plataforma. Los médicos de cabecera de Accolade que atienden virtualmente tienen un índice de 90% de satisfacción entre sus pacientes. De ellos, un 62% son mujeres y alrededor de un 40% son afroamericanos, nativos o personas de color. Todos los médicos están certificados en una especialización de atención primaria, y los miembros pueden elegir doctores con experiencia en atender a las personas LGBTQIA+.

"En Accolade, creemos que el cuidado de la salud debe estar disponible para todos, y que los servicios de atención primaria y de salud mental son fundamentales para una salud óptima", dijo Rajeev Singh, director ejecutivo de Accolade. "Nos complace colaborar con Blue Shield of California en este plan virtual creado para ofrecer atención de formas nuevas e innovadoras. Juntos, buscamos ofrecer un mayor acceso, mejores resultados de salud y experiencias personalizadas para los miembros".

Virtual Blue también ofrece 20 tipos de especialistas virtuales a través de la red de TeleMed2U, con sede en California.

Los miembros que prefieran consultar en persona a un profesional de la salud también pueden acceder a la red Tandem PPO de Blue Shield, que cuenta con alrededor de 40,000 médicos en todo California. Mientras que la atención virtual a la que se accede a través de la plataforma Virtual Blue no tiene ningún gasto de bolsillo para el miembro, se aplicarán copagos y deducibles para la atención en persona y la atención virtual fuera de la plataforma.

Para más información sobre Virtual Blue, visite https://www.blueshieldca.com/virtualblue. Los grupos comerciales interesados en ofrecer Virtual Blue a sus empleados pueden visitar la página web del producto en: https://group.blueshieldca.com/coverage-solutions/virtual-blue/.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $120 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

Acerca de Accolade

Accolade (Nasdaq: ACCD) ofrece a millones de personas y familias una experiencia de atención de la salud que es excepcional, personalizada, basada en datos y a excelente valor a fin de ayudar a cada persona a disfrutar una vida más sana. Las soluciones de Accolade combinan la atención primaria virtual, el apoyo a la salud mental y los servicios de opinión médica experta con tecnología inteligente y facilidad de uso. El enfoque personalizado de Accolade devuelve la humanidad al cuidado de la salud al establecer vínculos que conectan a las personas y sus familias con la atención adecuada en el momento oportuno para mejorar los resultados, reducir los costos y lograr la satisfacción del consumidor. Accolade recibe sistemáticamente índices de satisfacción de los consumidores superiores al 90%. Para más información, visite accolade.com.

Acerca de TeleMed2U

TeleMed2U está revolucionando la forma en que los pacientes acceden a la atención especializada al ofrecerles acceso en tiempo real a más de 275 profesionales en 20 especializaciones. El equipo clínico de expertos de TeleMed2U tiene décadas de experiencia y una gran dedicación a combinar la tecnología con una atención de calidad para ofrecer la mejor experiencia a los pacientes. Gracias a sus servicios integrales, TeleMed2U garantiza a los pacientes recurrentes una elevada continuidad de la atención al ofrecerles acceso a un único equipo de profesionales de la salud. TeleMed2U ha desarrollado una plataforma transformadora de atención al paciente con especializaciones múltiples que presta servicios a empresas, médicos de cabecera, redes de pagadores, sistemas de salud y grupos de empleadores, poniendo a disposición del paciente una amplia gama de especializaciones, incluyendo la salud mental, endocrinología, enfermedades infecciosas y muchas más. TeleMed2U se dedica a ofrecer atención de calidad a un costo asequible. Para más información, visite telemed2u.com.

