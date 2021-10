Blue Shield of California ofrece más beneficios y servicios a los beneficiarios de Medicare, incluyendo un plan nuevo en el condado de Los Ángeles

OAKLAND, Calif., 4 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy una serie de opciones de cobertura para los beneficiarios de Medicare en California, con más beneficios para servicios de transporte y comidas que estarán disponibles en 2022.

Blue Shield lanzará un nuevo plan HMO de Medicare, Blue Shield Balance, disponible para todos los beneficiarios de Medicare en el condado de Los Ángeles. El plan incluye ventajas exclusivas como un servicio de atención y apoyo al cliente a cargo de consejeros multilingües.

"Trabajamos continuamente para encontrar formas nuevas de ofrecer beneficios y servicios únicos que ayuden a todos nuestros miembros", dijo Lina Saadzoi, vicepresidenta y gerente general de Medicare en Blue Shield of California. "Nuestro objetivo es ofrecer la cobertura de salud integral que todos los beneficiarios de Medicare merecen y necesitan. Nos esforzamos por crear un sistema de salud digno de nuestra familia y amigos que sea sosteniblemente económico".

A partir del 1 de enero de 2022, los beneficios del plan Blue Shield Medicare Advantage en varios lugares incluirán:

Reducción de los costos compartidos para algunos beneficios médicos importantes en los condados de Alameda, San Mateo y Santa Clara

Dependiendo del plan, la reducción de los costos puede incluir las consultas con el médico de atención primaria y especialistas, cirugía ambulatoria y atención de urgencia.

Nuevo beneficio de alimentos y ampliación del servicio de entrega de comidas a domicilio en algunos planes

Un beneficio complementario especial para los enfermos crónicos (SSBCI, por sus siglas en inglés) denominado "Healthy Grocery" para los miembros elegibles (no todos los miembros calificarán)* que otorga una asignación mensual de $25 para comprar frutas, verduras y alimentos saludables y nutritivos.



para comprar frutas, verduras y alimentos saludables y nutritivos. Nuevo servicio de entrega de comida a domicilio tras el alta de una internación en un hospital o instalación médica para convalecientes. El beneficio incluye hasta 22 comidas y 10 bocadillos por alta (con un límite de dos altas al año), el cual se ofrece en algunos planes en los condados de Los Ángeles, Fresno , Merced , Orange , Riverside , San Bernardino , San Diego , San Joaquín, Santa Clara y Stanislaus .

Ampliación del beneficio de transporte en los planes para el centro y norte de California

Inclusión de servicios de transporte por motivos de salud aprobados por el plan en los condados de Alameda y San Mateo .



y . Ampliación de los servicios de transporte por motivos de salud aprobados por el plan a un número ilimitado de recorridos anuales en algunos planes disponibles en los condados de Los Ángeles, Orange , Riverside , San Bernardino , San Diego , Fresno , Merced , San Joaquín, Santa Clara y Stanislaus .

Más beneficios odontológicos en los planes para el centro y norte de California

Nuevos servicios dentales preventivos y de diagnóstico como limpieza, exámenes odontológicos de rutina y radiografías dentales en los condados de Alameda , Merced , San Joaquín, San Mateo , Santa Clara y Stanislaus .

El Período de inscripción anual (en inglés, "Annual Election Period", AEP) de Medicare se extiende del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2021. Para obtener más información sobre los planes Medicare de Blue Shield, visite www.bsca.com/medicare

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Y0118_21_740B_C 09292021

*Los beneficios indicados forman parte de los beneficios complementarias especiales disponibles en algunos planes. No todos los miembros del plan calificarán. Consulte la Evidencia de cobertura para averiguar los detalles y los requisitos de elegibilidad.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

http://www.bsca.com



SOURCE Blue Shield of California