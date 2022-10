Blue Shield of California ofrece una amplia gama de beneficios, programas y servicios para cubrir las diversas necesidades de los beneficiarios de Medicare

El plan de salud no lucrativo anima a los miembros actuales y potenciales de Medicare a evaluar cuidadosamente sus opciones durante el Período de inscripción anual 2023, del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2022.

OAKLAND, Calif., 3 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que se acerca el Período de inscripción anual (en inglés, "Annual Election Period", AEP) de Medicare, Blue Shield of California anima a sus beneficiarios a prestar especial atención a los beneficios que les resultan más relevantes a la hora de elegir su plan de salud para el próximo año.

"Conforme salimos de la pandemia, en Blue Shield of California hemos desarrollado cuidadosamente nuestros planes de beneficios de Medicare para cubrir las necesidades de la creciente población de personas mayores, especialmente cuando enfrentan enfermedades crónicas o problemas de salud mental nuevos", dijo Lina Saadzoi, vicepresidenta y gerenta general de Medicare en Blue Shield. "Ofrecemos cobertura tanto para la atención médica tradicional en persona como para los innovadores programas tecnológicos, todo sin costo adicional para los miembros".

Al analizar sus opciones, los beneficiarios actuales y potenciales de Medicare también deben tener en cuenta dónde, cuándo y cómo desean recibir su atención médica, y qué servicios adicionales son importantes para ellos.

El plan de salud no lucrativo ofrece las siguientes opciones de alta tecnología y alto nivel de contacto humano en sus planes Medicare 2023:

Servicios de alta tecnología, en línea y digitales

"Muchas personas mayores están recurriendo a los canales digitales y a las opciones virtuales para la atención de su salud", dijo Saadzoi. "Ellos quieren tener la opción de aprovechar las visitas médicas virtuales o las aplicaciones digitales para soluciones de salud física y mental, en combinación con la atención tradicional en los consultorios de sus médicos y especialistas".

Los servicios de Blue Shield incluyen acceso las 24 horas del día, los 7 de la semana a aplicaciones en línea, virtuales y digitales para la atención de la salud física y mental a través de sus teléfonos móviles, tablets y computadoras.

Medicare Advantage: beneficios nuevos y ampliaciones del plan

En 2023, Blue Shield continuará ofreciendo beneficios de alto valor y una amplia gama de opciones de planes. Por ejemplo, los miembros de Medicare Advantage de Blue Shield disfrutarán de opciones mejoradas para el dentista, como un copago de $0 y un programa más flexible para la higiene dental. Además, Blue Shield of California está ampliando su plan Medicare Advantage Preferred Provider Organization (PPO) a los condados de Orange y San Diego.

Amplia opción de profesionales médicos

Para los miembros que se acercan a la edad mínima de Medicare, la posibilidad de mantener a su médico es importante, por lo que Blue Shield cuenta con una de las principales redes de profesionales médicos de California para sus planes Medicare Advantage, que también incluyen cobertura de medicamentos. Además, los planes suplementarios de Medicare de Blue Shield (también conocidos como MediGap) ofrecen a los miembros la posibilidad de consultar a cualquier médico que acepte Medicare y cubren la mayoría de las deficiencias en la cobertura de Medicare tradicional.

Programas de coordinación de la atención y servicios mejorados

Blue Shield cuenta con programas especiales de coordinación de la atención para los miembros que sufren enfermedades crónicas. Entre ellos se encuentran:

Un programa completo de atención en el hogar para los miembros de Medicare Advantage con problemas de salud complejos y cinco o más enfermedades crónicas. El programa ofrece a los miembros elegibles visitas a domicilio de un médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los Beneficios Suplementarios Especiales para los Enfermos Crónicos ofrecen apoyo como Healthy Grocery , el cual otorga una asignación mensual que los miembros elegibles de Medicare Advantage pueden usar para comprar frutas, verduras y alimentos saludables y nutritivos

Medicare Advantage Blue Shield ofrece el programa Independencia y Movilidad Segura en colaboración con AAA . Se trata de un 1 Beneficio Suplementario Especial para los Enfermos Crónicos que ayuda a los miembros elegibles a mantener su independencia mediante la asistencia en carretera y herramientas educativas para asegurar que conduzcan de manera más segura.

Servicio de atención al cliente a cargo de asesores

Blue Shield cuenta con asesores dedicados que pueden ayudar a los miembros de Medicare Advantage a programar citas con sus médicos principales y especialistas, conseguir los resultados de sus análisis médicos, obtener equipos médicos, reducir las deficiencias en la atención y otros servicios importantes.

"Como plan de salud no lucrativo, Blue Shield atiende a los habitantes de California desde hace más de 80 años con una trayectoria de estabilidad, integridad de marca y servicio orientado por nuestra misión", dijo Saadzoi. "Creemos que para 2023, los miembros actuales y potenciales de Medicare, así como los que se acercan a la edad mínima, apreciarán nuestra trayectoria y la confianza que pueden depositar en los servicios que les ofrecemos".

1 Los beneficios indicados forman parte de los beneficios suplementarios especiales que están disponibles en algunos planes. No todos los miembros del plan calificarán. Consulte la Evidencia de cobertura para averiguar los detalles y los requisitos de elegibilidad.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $120 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

