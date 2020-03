Blue Shield of California ofrece una herramienta digital de triage hospitalario para los sistemas de salud que integran su red a fin de ayudarlos a coordinar el aumento previsto de pacientes con COVID-19

OAKLAND, California, 19 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California ofrece gratuitamente a los hospitales que integran su red una nueva herramienta digital para ayudarlos a coordinar el triage (priorización de emergencias) de los pacientes que podrían requerir tratamiento para el coronavirus (COVID-19) u otros cuidados médicos.

Esta es la última iniciativa del plan de salud no lucrativo en apoyo de la salud pública durante la actual crisis del coronavirus. Esta herramienta ayudará a los hospitales a ser más eficaces y eficientes en el cuidado de sus pacientes.

"COVID-19 Screener and Emergency Response Assistant" o sus siglas COVID-19 SERA (Asistente de detección y respuesta a emergencias del COVID-19) es una herramienta mediante la cual los pacientes pueden acceder al sitio web de un hospital participante a través de un teléfono inteligente, un tablet o una computadora conectados a Internet. COVID-19 SERA puede adaptarse al plan de respuesta a emergencias de cada sistema de salud, y se actualiza en tiempo real con las últimas recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud. GYANT, una empresa con sede en San Francisco que ofrece servicios de triage virtual y de orientación hacia los servicios para los pacientes, desarrolló esta herramienta.

Los pacientes podrían acceder a COVID-19 SERA en los sitios web de los hospitales, responderían a algunas preguntas básicas y, en función de sus respuestas, serían derivados a los contextos médicos indicados para su situación. La idea es dirigir a los pacientes al entorno de atención más adecuado a fin de que los hospitales puedan coordinar mejor el flujo de pacientes.

El servicio COVID-19 SERA puede implementarse en el sitio web de un hospital en un plazo de 48 horas. Blue Shield cubrirá los costos de implementación, actualización y licencia de uso por tres meses del sistema COVID-19 SERA para los hospitales de su red durante la pandemia.

"La herramienta puede descongestionar los sobrecargados centros de llamadas y recursos de atención al público de los hospitales, además de derivar los casos de baja gravedad a los contextos médicos adecuados y ofrecer información relevante a los pacientes afectados por COVID-19 a fin de que puedan recibir atención médica rápida y ayudar a contener la transmisión en la comunidad", dijo el Dr. Terry Gilliland, vicepresidente ejecutivo de la división Calidad y accesibilidad de la atención de la salud de Blue Shield of California. "Estos son momentos difíciles para todos y creemos que este sistema puede marcar la diferencia para los hospitales en sus esfuerzos por proporcionar atención médica a los pacientes".

El sistema SERA COVID-19 fue desarrollado por GYANT, una empresa con sede en San Francisco que utiliza la inteligencia artificial para proveer servicios digitales que ayudan a las personas a acceder a la atención indicada.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de GYANT

GYANT, la compañía de compromiso de los pacientes y orientación hacia los servicios de atención, facilita consultas más significativas entre pacientes y médicos mientras mejora la utilización de la atención. Al aprovechar su plataforma personalizable, posible gracias a la inteligencia artificial e integrable a cualquier sistema de EHR, GYANT crea experiencias fáciles de navegar y agradables para los pacientes que generan ahorros de tiempo y de dinero, así como mejores índices de conversión de pacientes para los sistemas de salud. La combinación única de inteligencia profunda de GYANT, la supervisión de los médicos y un enfoque humano y empático permite que los sistemas de salud resuelvan los complejos problemas de atención tradicionales, asegurando que los pacientes reciban la atención adecuada en cualquier momento y en cualquier lugar, aumentando el compromiso, la confianza y la lealtad a lo largo de toda su experiencia médica. Contacto de relaciones públicas: Abbey Clark, (631)-834-1070

