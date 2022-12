Blue Shield of California presenta servicios de atención en el hogar para adaptarse a las ocupadas vidas de sus miembros

La colaboración del plan de salud no lucrativo con DispatchHealth brinda apoyo médico de forma rápida y conveniente a los miembros, incluso de noche y los fines de semana

LOS ÁNGELES, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los miembros de Blue Shield of California que viven en el sur de California ahora tienen acceso a servicios adicionales de atención médica para una variedad de enfermedades y lesiones en la comodidad y conveniencia de sus hogares gracias a una colaboración con DispatchHealth.

DispatchHealth ofrece atención a domicilio en el mismo día con un alto nivel de contacto humano a cargo de un equipo de profesionales médicos capacitados que pueden tratar más de 40 afecciones, incluyendo infecciones respiratorias, neumonía y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La atención está disponible en inglés y español de 8 a.m. a 10 p.m. todos los días. Los cuidados de transición (la asistencia que se brinda a un paciente de alto riesgo durante su transición de la atención hospitalaria a la atención en el hogar) también están disponibles para ayudar a los miembros en su recuperación y evitar los reingresos hospitalarios.

En una reciente evaluación que condujo Blue Shield del servicio de DispatchHealth entre los miembros de sus planes de salud, más de la mitad de aquellos que lo solicitaron lo hicieron después de las 5 p.m., un horario en el que la mayoría de los consultorios de los médicos de cabecera están cerrados y en el que las salas de emergencia suelen registrar su mayor actividad.

"Gracias a nuestra colaboración con DispatchHealth, ahora podemos ofrecer a nuestros miembros una forma cómoda de acceder a una atención de calidad directamente en sus hogares", dijo Peter Long, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Soluciones de Salud en Blue Shield of California. "Atender a los miembros adondequiera que se encuentren y eliminar las barreras a la atención con servicios médicos de calidad y a domicilio forma parte de nuestra misión de ofrecer una atención de la salud digna de nuestra familia y amigos, además de sosteniblemente asequible".

Los miembros de Blue Shield of California que viven en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Diego y que están inscritos en planes PPO (siglas en inglés de organización de proveedores preferidos) o HMO (siglas en inglés de organización para el cuidado de la salud) pueden acceder a los servicios de DispatchHealth. Mientras que los miembros con planes HMO deben ser derivados por sus médicos de cabecera, aquellos inscritos en planes PPO y en planes Medi-Cal (en los condados de Los Ángeles y San Diego) pueden recibir acceso a los servicios de DispatchHealth al:

contactar al servicio de atención al cliente de Blue Shield of California , Care Concierge o Nurse Hotline

, Care Concierge o Nurse Hotline contactar directamente a DispatchHealth a través de su sitio web

"DispatchHealth fue creada para ofrecer una atención segura y crítica a los pacientes con necesidades médicas complejas que a menudo tienen dificultades para acceder a la atención", dijo el Dr. Mark Prather, cofundador y director ejecutivo de DispatchHealth. "Conforme ampliamos nuestra oferta y colaboraciones en el sector, mantenemos nuestra creencia de que la atención en el hogar está más enfocada en el paciente y ofrece la oportunidad de obtener mejores resultados. Estamos agradecidos de poder ofrecer los beneficios de la atención a domicilio con Blue Shield of California".

Esta colaboración forma parte de la estrategia Health Reimagined de Blue Shield of California, la cual busca transformar el cuidado de la salud mediante innovaciones que promuevan una atención al paciente personalizada, holística y tecnológica. La labor con DispatchHealth es el último ejemplo de la colaboración de Blue Shield con los proveedores para aumentar el acceso, la comodidad y las opciones, al tiempo que se mejora la calidad de la atención, los resultados y la experiencia del paciente.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.7 millones de clientes, más de 7,800 empleados y más de $22.9 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $120 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/ .

