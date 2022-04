Blue Shield of California Promise Health Plan anuncia que aportará $1 millón para ayudar a ofrecer servicios avanzados de atención cardíaca en el este del condado de San Diego

La inversión comunitaria del plan de salud no lucrativo aumentará el acceso a los servicios de atención cardíaca en la comunidad desatendida

EL CAJÓN, Calif., 30 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan anunció hoy una inversión comunitaria de $1 millón que se usará en la construcción de una nueva clínica de atención cardíaca de última generación en esta comunidad del este del condado de San Diego.

Gracias al apoyo del plan de salud no lucrativo, Family Health Centers of San Diego (FHCSD) podrá construir una nueva clínica de atención urgente y cardíaca cuya inauguración está prevista para fin de año. Family Health Centers of San Diego es el principal sistema de centros de salud del condado y atiende a los residentes de la región con bajos ingresos.

El objetivo de la nueva clínica es aumentar el acceso de los habitantes de la zona a los servicios de atención médica y cardíaca urgente dentro de su comunidad en lugar de depender de las salas de emergencia de los hospitales locales.

"Sabemos que el acceso a la atención médica de calidad es imprescindible para todas las comunidades si queremos que la población sea sana y viva plenamente", dijo el Dr. James Cruz, director médico de Blue Shield Promise. "Es un honor ayudar a Family Health Centers of San Diego a ampliar el acceso a la tan necesaria atención médica y cardíaca para los residentes de El Cajón y de todo el condado de San Diego".

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte de los estadounidenses. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, también son responsables del 20% de las muertes de personas de origen hispano, que constituyen alrededor del 30% de la población de El Cajón. Un estudio de la Universidad de California en San Francisco también ha demostrado que la pobreza es un factor de riesgo significativo en el aumento de la incidencia de las enfermedades del corazón en las comunidades de bajos ingresos, lo que hace que la atención cardíaca accesible sea enormemente importante en El Cajón, donde más del 14% de los habitantes viven por debajo de la línea de pobreza.

"Con este apoyo, FHCSD está preparado para atender una necesidad crítica en la ciudad de El Cajón y en los vecindarios del este del condado relativa a servicios de atención urgente y cardiología de alta calidad y culturalmente positiva para las comunidades de bajos ingresos y carentes de servicios médicos que corren un riesgo desproporcionado de sufrir enfermedades cardíacas", dijo Fran Butler-Cohen, directora ejecutiva de FHCSD. "La nueva clínica de atención urgente de El Cajón no sólo aumentará el acceso de la comunidad a los servicios de atención médica y cardíaca urgente, sino que, al reducir el uso inadecuado de la sala de emergencias, preservará recursos hospitalarios vitales".

La nueva clínica de atención urgente ampliará los servicios ya disponibles en El Cajon Family Health Center de Family Health Centers of San Diego, que en la actualidad ofrece una atención primaria y preventiva completa incluyendo cuidados agudos y controles médicos (en inglés, "well child") para niños, medicina para adultos, atención de la salud de la mujer, atención integrada de la salud mental, cuidado de la vista, atención dental y rehabilitación física.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O siga al plan de salud en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Family Health Centers of San Diego

Durante más de 50 años, la misión de Family Health Centers of San Diego (FHCSD) ha sido ofrecer atención médica y servicios de apoyo de alta calidad, económicos y solidarios a toda la comunidad, con un compromiso especial con las personas sin seguro, de bajos ingresos y con carencias médicas. FHCSD es uno de los diez centros de salud aprobados por el gobierno federal (FQHC, por sus siglas en inglés) más grandes del país, con sus 50 centros en todo el condado y atendiendo a más de 215,000 pacientes al año, de los cuales el 91% tienen bajos ingresos y el 29% no tienen seguro. Para más información, visite https://www.fhcsd.org.

CONTACTO: Olga Gallardo

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/958511/Blue_Shield_of_California_Promise_Health_Plan_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California Promise Health Plan

SOURCE Blue Shield of California Promise Health Plan