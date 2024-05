La instalación de Panorama City es la última en sumarse a la red de 14 centros previstos para fines de 2024

LOS ÁNGELES, 17 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan celebraron hoy la inauguración de su Centro de Recursos Comunitarios (CRC) de Panorama City ubicado en 7868 Van Nuys Blvd. en el Plant Shopping Center.

El nuevo Centro se trasladó desde su sede original en el centro comercial Zocalito de Pacoima, donde funcionó desde 2014 hasta 2023. La instalación de Panorama City abrió sus puertas en febrero de 2024 con un espacio más amplio.

L.A. Care y Blue Shield of California Promise Health Plan& inauguran su nuevo y vibrante Centro de Recursos Comunitarios& en Panorama City con una serie de servicios enfocados en la salud (PRNewsfoto/Blue Shield of California Promise Health Plan) Miembros de la Banda de Robert Fulton College Prep y del Mariachi de Hudson Avenue STEAM Academy and Magnet (PRNewsfoto/Blue Shield of California Promise Health Plan)

El Centro de Recursos Comunitarios de Panorama City es el último en sumarse a los Centros que los planes de salud operan conjuntamente en todo el condado de Los Ángeles, los cuales forman parte de su compromiso de invertir $146 millones en cinco años que anunciaron en 2019 en un esfuerzo por abordar las necesidades médicas, mentales y sociales locales. El Centro ofrece una amplia variedad de clases de actividad física y bienestar, así como programas y servicios abiertos a los miembros de los planes y al público general a fin de mejorar su salud.

"Nos complace ofrecer nuestro Centro de Recursos Comunitarios como un punto de referencia para ayudar a las poblaciones diversas del Valle de San Fernando a mantenerse activas, sanas e informadas", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "La variedad de servicios que ofrecemos en nuestro Centro busca empoderar a los vecinos con clases, programas y recursos gratuitos y fácilmente accesibles a fin de apoyar sus necesidades médicas y sociales, así como mejorar su calidad de vida".

Los visitantes del Centro tendrán acceso a diversos programas, incluyendo:

Clases de actividad física como Zumba, pilates y yoga

Clases de cocina saludable y sesiones grupales con un dietista certificado

Ayuda en varios idiomas para opciones de cobertura de salud, incluyendo reinscripciones a Medi-Cal

"Entendemos que para muchas personas del condado de Los Ángeles acceder a los servicios médicos y sociales locales puede ser difícil, especialmente cuando no saben cómo utilizar el sistema de salud o qué servicios se encuentran disponibles en sus comunidades", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan. "El nuevo Centro de Recursos Comunitarios contará con personal bilingüe y bicultural, y ofrecerá programas y servicios que abordan los determinantes sociales de la salud para las personas de todas las edades. Esperamos contribuir a eliminar las barreras culturales y lingüísticas y a incidir positivamente en la salud y el bienestar de los vecinos de Panorama City y las comunidades cercanas a las que atendemos".

El Centro está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite CommunityResourceCenterLA.org o haga clic aquí para obtener información específica sobre el centro de Panorama City.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan es el principal plan de salud del condado de Los Ángeles y atiende a más de uno de cada cuatro habitantes de la ciudad. También es el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Medicare Plus y PASC-SEIU Homecare Workers Health Care Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, síganos en X, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes de Medi-Cal. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 530,000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

