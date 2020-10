Blue Shield of California Promise Health Plan aporta casi $1 millón para la salud mental y el bienestar de los jóvenes del condado de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan anunció hoy que otorgará $950,000 a dos organizaciones no lucrativas que trabajan para mejorar los resultados de salud de los jóvenes en Compton y Antelope Valley mediante el desarrollo de programas innovadores para la salud mental y el bienestar.

Los esfuerzos respaldarán el protocolo "Examinar, tratar, curar" de la iniciativa enfocada en las Experiencias infantiles adversas (ACE, por sus siglas en inglés) establecida por el Cirujano General de California y el Departamento de Servicios de Atención Médica, que trabaja en el desarrollo de recursos para tratar el maltrato y el descuido en la infancia, así como los problemas domésticos que afectan la salud y el bienestar de jóvenes y adultos.

Blue Shield Promise otorgará $900,000 a ScaleLA Foundation para financiar una iniciativa bienal que desestigmatizará los desafíos asociados con la salud mental; ayudará al personal escolar, a las familias y a los adolescentes a identificar los indicadores clave para apoyar la salud mental de los jóvenes; y mejorará la coordinación de la atención y la prestación de los servicios para las familias afectadas por un trauma.

Además, Blue Shield Promise otorgará otros $50,000 a Center for Youth Wellness (CYW) para trabajar con las clínicas de Blue Shield Promise en Lancaster y Palmdale. CYW integra una iniciativa nacional cuyo objetivo es cambiar la medicina pediátrica y transformar la manera en que la sociedad responde a los niños que enfrentan un grado significativo de estrés y experiencias infantiles adversas. El proyecto ayudará al personal de las clínicas a identificar las mejores prácticas, aumentar los exámenes y desarrollar un sistema de derivaciones para servicios de tratamiento y atención en la comunidad.

"Es imperativo que encontremos soluciones para mejorar el apoyo a la salud mental de los jóvenes, particularmente durante estos momentos en que muchos están enfrentando el COVID-19, desigualdades sociales y sanitarias, e incendios forestales, entre otras problemáticas", dijo la Dra. Susan Fleischman, directora médica de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Queremos asegurar la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades en materia de salud mental y estamos agradecidos por la oportunidad de colaborar con estas organizaciones no lucrativas. La labor de ambas está directamente alineada con nuestra misión de que todos merecen tener acceso a una atención médica de calidad".

La iniciativa de ScaleLA comienza este mes con un desafío de diseño creativo para los estudiantes de la preparatoria Dominguez High School del Distrito Escolar Unificado de Compton. En diciembre, un jurado seleccionará una solución ganadora que se aplicará en 2021 con el objetivo de implementar el programa dentro de la comunidad de Compton para fomentar la salud de los estudiantes y sus familias durante los años venideros.

"Estamos muy complacidos de colaborar con Blue Shield of California Promise Health Plan en esta iniciativa, así como de inspirar a una cantidad mayor de jóvenes a potenciar el espíritu empresarial y a transformarse en agentes de cambio en sus comunidades", dijo India Williams, directora ejecutiva de ScaleLA Foundation. "Tenemos mucha ilusión de ver la innovación desarrollada por nuestros equipos de alumnos y mentores en sus diseños que buscan aumentar el acceso a los recursos de salud mental y bienestar para el beneficio de nuestra comunidad del sur de Los Ángeles".

"La preponderancia de las experiencias infantiles adversas y el estrés tóxico es una crisis de salud pública. Es un honor trabajar con Blue Shield y ScaleLA en el desarrollo y la expansión del trabajo innovador que Los Ángeles ya está haciendo", dijo la Dra. Bre Gentile, directora de Diseño de Productos en Center for Youth Wellness.

Blue Shield Promise reconoce la importancia de colaborar con organizaciones comunitarias a fin de prevenir enfermedades y mejorar el acceso a las opciones de vida saludable, especialmente en las comunidades menos atendidas. Promover un estilo de vida saludable puede conducir a un mejor estado de salud para más personas, así como a una mejora de los resultados de salud, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

Este anuncio es el último ejemplo de la iniciativa salud reimaginada de Blue Shield que utiliza las últimas innovaciones para mejorar la salud de las personas y las comunidades, y también apoya la iniciativa BlueSky del plan de salud que promueve la salud mental entre los estudiantes de las escuelas medias y secundarias de California.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California que ofrece planes Medi-Cal, Medicare-Medicaid Plans, y Medicare Advantage HMO y Dual-Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise .

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de ScaleLA Foundation

Una organización no lucrativa 501 c (3), la misión de ScaleLA Foundation es inspirar el propósito en nuestra comunidad al potenciar el pensamiento empresarial para resolver los principales desafíos de la sociedad. El programa estrella de la fundación, Mentor2Mentor, trabaja con alumnos de la preparatoria, estudiantes universitarios y ejecutivos en una proporción de tutoría de 4-2-1 para abordar los problemas sistémicos dentro de las comunidades de los participantes. En los últimos años, la fundación ha trabajado para lograr un impacto positivo en desafíos que van desde el cuidado de crianza hasta los jóvenes sin hogar. Para obtener más información, visite https://scalela.org .

Acerca de Center for Youth Wellness

Center for Youth Wellness forma parte de una iniciativa nacional cuyo objetivo es cambiar la medicina pediátrica y transformar la manera en que la sociedad responde a los niños expuestos a un grado significativo de estrés tóxico y experiencias infantiles adversas.

El Centro fue fundado por la Dra. Nadine Burke Harris en 2012 para responder a un problema urgente de salud pública: la adversidad a una edad temprana daña el desarrollo cerebral y físico de los niños. Actualmente dirigido por Gatanya Arnic, una ejecutiva con más de quince años de experiencia en desarrollo del liderazgo y atención de la salud, la misión de la Dra. Burke Harris continúa a través de la labor actual del Centro.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

