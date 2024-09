Blue Shield of California Promise Health Plan obtiene una calificación de 4 estrellas de The National Committee for Quality Assurance

El plan de salud no lucrativo se clasifica entre los mejores de California en experiencia del paciente y calidad clínica

OAKLAND, California, 19 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- The National Committee for Quality Assurance o NCQA (Comité Nacional de Garantía de la Calidad) para los Planes de Salud de Medicaid otorgó la prestigiosa calificación de 4 estrellas a Blue Shield of California Promise Health Plan, lo que lo convierte en uno de los planes comerciales de Medi-Cal mejor calificados del estado. Blue Shield Promise obtuvo calificaciones altas en varias áreas clave, como la prevención de enfermedades, la atención general y la satisfacción de sus miembros.

"Estamos muy orgullosos de haber recibido esta calificación que reconoce todos los esfuerzos que realizamos a la hora de mejorar aún más la salud de nuestros miembros", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield Promise. "Esto implica asegurar que nuestros miembros de Medi-Cal reciban una atención de calidad cuando están enfermos y que también tengan acceso a los recursos necesarios para mantenerse sanos con servicios preventivos esenciales como controles médicos infantiles y pruebas de detección del cáncer de mama y de cuello uterino".

La lista anual evalúa los planes de salud comerciales, Medicare y Medicaid en función de las evaluaciones sobre la experiencia del paciente y la calidad clínica. Las Calificaciones 2024 de los Planes de Salud se basan en datos del año 2023. Los planes de salud se califican en una escala de 1 a 5 estrellas, siendo 5 la calificación más alta. Promise Health Plan obtuvo previamente una calificación de 3.5 estrellas, pero en la última evaluación subió media estrella.

"Las Calificaciones de los Planes de Salud que se publican anualmente son vitales ya que ofrecen a los consumidores información transparente y objetiva sobre la calidad y el desempeño de los planes de salud", dijo Margaret E. O'Kane, presidenta de NCQA. "Las calificaciones no solo ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas para recibir la mejor atención posible, sino que también motivan a los planes de salud a mejorar sus operaciones, con un enfoque en la calidad, la igualdad y la responsabilidad".

Enfoque en la experiencia de los miembros y acceso a la atención preventiva

Blue Shield Promise se ha esforzado por mejorar la experiencia de sus miembros de varias maneras, incluyendo un mayor compromiso para garantizar que se cubran sus necesidades diversas. Entre ellas: servicio de programación de citas y asistencia para derivaciones, así como educación sobre una amplia gama de programas y servicios que el plan de salud ofrece a sus miembros para ayudarlos a recuperar y mantener su salud.

El plan de salud no lucrativo también se ha enfocado en mejorar el acceso a la atención de la salud, así como en desarrollar y expandir programas para llevar la atención más cerca de los lugares donde los miembros viven o trabajan y fuera de los entornos clínicos tradicionales. Por ejemplo, muchas mujeres que necesitan mamografías no pueden acceder fácilmente a esta prueba potencialmente salvadora. El personal de Blue Shield Promise trabajó para establecer clínicas móviles de mamografías en la comunidad y los fines de semana a fin de facilitar la participación de las madres trabajadoras. El plan de salud también expandió sus servicios de telesalud para que los miembros puedan consultar a un profesional sin tener que salir de sus casas.

"Nuestros miembros pueden enfrentar muchos desafíos en cuanto a su atención de la salud: desde ajetreados horarios de trabajo y cuidado de niños hasta vivir en zonas con escasez de proveedores", dijo Cerf. "Seguimos trabajando con organizaciones comunitarias y desarrollando métodos nuevos para acercar la atención a las personas y asegurarnos de que todos nuestros miembros puedan recibir los servicios que necesitan".

Blue Shield Promise seguirá esforzándose por introducir mejoras continuas el año que viene ocupándose de las cuestiones de acceso y aumentando el compromiso con los proveedores, trabajando junto a ellos para determinar qué necesitan a fin de ofrecer a los miembros la mejor atención, recursos necesarios y apoyo.

"El año pasado trabajamos arduamente para mejorar nuestro desempeño, y esa labor está dando sus frutos en beneficio de nuestros miembros", dijo Cerf. "Aún nos queda mucho por conseguir, pero estamos orgullosos de los resultados de nuestros esfuerzos. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos nuestro compromiso de crear un sistema de salud digno de nuestra familia y amigos que sea sosteniblemente económico".

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes de Medi-Cal. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 530,000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

