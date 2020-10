Blue Shield of California Promise Health Plan envía a sus miembros cajas de productos para la salud y el bienestar

MONTEREY PARK, California, 26 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan está distribuyendo "A Healthy Gift for You", una caja de productos de regalo a los miembros de sus planes Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan (plan Medicare-Medicaid), Blue Shield Promise TotalDual Plan (HMO D-SNP) y Blue Shield Promise Coordinated Choice Plan (HMO) a fin de ayudarlos durante la pandemia de COVID-19 y la temporada de gripe.

La caja incluye una variedad de artículos de venta libre para la salud y el bienestar, incluyendo un termómetro, pastillas para la tos sin azúcar, desinfectante de manos, productos para la higiene bucal, pastilleros semanales y más. Las cajas, que llegarán a tiempo para la temporada festiva, son una muestra de aprecio del plan de salud a los 26,000 miembros de sus planes Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan, Blue Shield Promise TotalDual Plan y Blue Shield Promise Coordinated Choice Plan.

"Durante esta temporada de gripe, es especialmente importante que ayudemos a coordinar el cuidado y el bienestar de nuestros miembros", dijo Krista Bowers, gerente general y vicepresidente de Mercados de la Tercera Edad en Blue Shield of California. "Abastecerles termómetros puede ayudar a esta comunidad a monitorear su salud desde sus casas. La buena higiene bucal a veces no se tiene en cuenta como medida de cuidado preventivo de las enfermedades respiratorias. Mientras enfrentamos tanto a la gripe como al COVID-19, esta caja de regalos para la salud es un recordatorio de que estamos aquí para atenderlos como su aliado de confianza en temas de salud".

La caja de productos es parte de las actividades continuas de Blue Shield Promise y su empresa matriz Blue Shield of California por apoyar a sus miembros, proveedores y la comunidad durante la emergencia de salud pública. En lo que va del año, este apoyo incluyó las siguientes iniciativas:

Blue Shield of California Promise Health Plan donó $100,000 en fondos para la alimentación de los habitantes del sur de California durante la pandemia de coronavirus.

en fondos para la alimentación de los habitantes del sur de durante la pandemia de coronavirus. Donamos $500,000 al Fondo de Ayuda de Oakland para el COVID-19 a fin de posibilitar los sitios temporales de pruebas de coronavirus y otras iniciativas comunitarias.

al para el COVID-19 a fin de posibilitar los sitios temporales de pruebas de coronavirus y otras iniciativas comunitarias. Utilizamos los últimos avances de la tecnología a fin de ofrecer atención personalizada mediante el uso de aprendizaje automático para identificar a los miembros con mayores necesidades durante la pandemia.

Más de $200 millones destinados a un programa de ayuda financiera para los proveedores y los hospitales elegibles de nuestra red que están enfrentando presiones económicas como resultado de la pandemia.

millones destinados a un programa de ayuda financiera para los proveedores y los hospitales elegibles de nuestra red que están enfrentando presiones económicas como resultado de la pandemia. El nuevo programa atención primaria reimaginada brinda a los grupos de médicos que integran nuestra red acceso a una serie de tecnologías de vanguardia para mejorar la prestación de la atención, así como nuevos modelos de reembolso que permiten un flujo de efectivo más previsible para los consultorios médicos.

Ofrecemos una nueva herramienta digital gratuita a los hospitales que integran nuestra red para ayudarlos a coordinar el triage (priorización de emergencias) de los pacientes que necesitan tratamiento para el COVID-19 u otros cuidados médicos.

Donamos $100,000 a MedShare, una organización no lucrativa del Área de la Bahía de San Francisco que distribuye artículos de protección personal (PPE) al personal sanitario de las clínicas comunitarias no lucrativas

Para más ayuda y recursos, visite blueshieldca.com/promise. Para el plan Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan, también puede llamar a la línea de Servicios a los miembros al (855) 905-3825 los siete días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. Para los planes Blue Shield Promise Medicare, puede llamar a la línea de Atención al cliente al 1-800-544-0088 los siete días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. del 1 de octubre al 31 de marzo, y los días de semana de 8 a.m. a 8 p.m. del 1 de abril al 30 de septiembre.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California que ofrece planes Medi-Cal, Medicare-Medicaid Plans y Medicare Advantage HMO y Dual-Eligible Special Needs. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros.

Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

