Blue Shield of California Promise Health Plan lanza una nueva iniciativa para apoyar a las madres y los bebés en el primer año después del parto

Promising Start es una expansión del Programa de Maternidad de Medi-Cal en curso del plan de salud sin fines de lucro, que presenta servicios adicionales para beneficiar a los miembros y a sus recién nacidos. Como parte del programa, Blue Shield Promise otorga kits Promising Start llenos de suministros esenciales a los miembros que se acercan a la fecha prevista del parto, junto con vales de Amazon.com, Inc. para comprar pañales y otros artículos esenciales para el primer año de vida del niño o niña.

"Todas las madres y bebés merecen un comienzo fuerte y saludable y eso comienza con el acceso a la atención y el apoyo esenciales durante las etapas más críticas de la paternidad y la infancia", afirmó Jennifer Schirmer, vicepresidenta de Crecimiento de Blue Shield Promise. "En Blue Shield Promise, estamos profundamente comprometidos con cerrar las brechas en la atención médica y brindar servicios importantes a nuestras comunidades. Este programa es más que un apoyo: es una esperanza para las familias de San Diego que atraviesan uno de los momentos más transformadores de sus vidas".

La iniciativa está diseñada para reducir la carga financiera para las familias que tienen un bebé, satisfacer las necesidades de atención médica de los miembros y ayudar a cumplir los objetivos de Blue Shield Promise de apoyar la equidad y la calidad de la salud al abordar las diferencias en atención médica para madres o padres y bebés. Mediante este programa, Blue Shield Promise promueve la importancia de la atención preventiva y alienta a los padres a programar las visitas de bienestar de sus bebés, a la vez que aumenta las visitas luego del nacimiento y las pruebas de detección de depresión posparto entre las madres.

Kits Promising Start

Los pañales y los suministros para bebés son esenciales para la salud de un recién nacido, y se estiman en más de $80 al mes; estos costos pueden ser considerables. Los kits Promising Start incluyen muchos suministros para el posparto y el recién nacido, como pañales, crema para el lavado de pañales y almohadillas de lactancia para ayudar a compensar la carga financiera de los miembros a medida que hacen la transición durante el primer mes crítico. Blue Shield Promise estima que más de 800 embarazadas de Blue Shield Promise en el condado de San Diego recibirán sus kits Promise Start durante el primer año del programa.

Este punto de contacto de compromiso con madres y padres durante la etapa prenatal también ayuda a conectarlos con información sobre atención preventiva, programar citas para chequeos posparto y visitas al pediatra, así como también brinda información importante sobre otros recursos útiles disponibles.

Para poder inscribirse al programa Promising Start, una persona debe:

ser miembro actual de Blue Shield of California Promise Health Plan

ser residente del condado de San Diego

estar embarazada o haber dado a luz en los últimos 11 meses

Programa de cupones de pañales y artículos para bebés

Además, Blue Shield Promise se compromete a apoyar la experiencia de las nuevas madres durante el primer año del bebé. Las madres miembros de Blue Shield Promise y que residan en el Condado de San Diego pueden recibir cupones para comprar pañales y otros suministros para bebés, patrocinados por Blue Shield Promise, después de completar un conjunto de hitos de atención posparto y visita de niño sano. El miembro puede comprar en línea y recibir suministros directamente a través de Amazon.com. Tendrán que tener una cuenta activa con el minorista, con la que Blue Shield Promise puede ayudar, para recibir su envío.

"Sabemos que los pañales y otros artículos esenciales son cruciales para la salud infantil y que el costo puede ser una carga financiera para algunos de nuestros miembros", comentó Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield Promise. "Estamos encantados de tener la oportunidad de ayudar a las familias al proporcionar estos elementos esenciales y crear incentivos para que las madres miembro reciban la atención posparto que necesitan para ellas y para sus bebés".

Obtenga más información sobre Promising Start en el sitio de Blue Shield Promise Maternity. Descubra cómo Blue Shield Promise también está apoyando a las familias con productos básicos para bebés en el condado de Los Ángeles: al brindar productos básicos para recién nacidos y apoyo para ayudar a las familias locales a comenzar con fuerza. Para más información sobre Blue Shield Promise, visite www.blueshieldca.com/promise.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de atención administrada, propiedad exclusiva de Blue Shield of California, que ofrece Medi-Cal. Esta organización está dirigida por profesionales de la salud con una filosofía de "los miembros primero" y se compromete a construir una red de proveedores de calidad y a asociarse con organizaciones comunitarias para aproximadamente 580,000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. Fue calificada con 4 de 5 en las Calificaciones del Plan de Salud Medicaid 2024 del NCQA. Para más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite promisenews.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn.

