Blue Shield of California Promise Health Plan patrocina $ 80,000 en becas de capacitación para asistentes médicos en el condado de San Diego

SAN DIEGO, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan anunció hoy el patrocinio de becas para apoyar a los estudiantes que participan en el Laura Rodriguez Medical Assistant Institute (LRMAI), un programa de educación y capacitación ofrecido por Family Health Centers of San Diego (FHCSD).

Blue Shield of California Promise Health Plan

La inversión de $ 80,000 subraya el compromiso de Blue Shield Promise de apoyar las iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral que promueven un sistema de atención médica equitativo, asequible y sostenible para las comunidades sin seguro, de bajos ingresos y médicamente desatendidas en todo el condado de San Diego.

Las becas apoyarán a los estudiantes que se inscriban en las cohortes 2026 del programa, y el primer grupo comenzará su capacitación en enero de 2026. El programa ofrece pistas a tiempo completo y a tiempo parcial, con un total de 710 horas de instrucción, y prepara a los graduados para el empleo como asistentes médicos dentro del sistema de salud de la región.

"Esta iniciativa va más allá de la financiación, se trata de crear oportunidades", dijo Jennifer Schirmer, vicepresidenta de crecimiento de Medi-Cal y participación comunitaria de Blue Shield Promise. "Al invertir en el talento local y ampliar las oportunidades educativas, estamos ayudando a hacer crecer a la próxima generación de profesionales de la salud que fortalecerán el sistema de salud de San Diego al aumentar el número de profesionales de la salud capacitados en la región".

Los requisitos de empleo y reembolso del instituto para las becas existentes no se aplican a los fondos de patrocinio de Blue Shield Promise, lo que ofrece a los beneficiarios una mayor flexibilidad para seguir carreras en la fuerza laboral de atención médica de San Diego

"El patrocinio de becas de Blue Shield Promise invierte directamente en las personas que darán forma al futuro de la atención médica comunitaria en nuestra región", dijo Fran Butler-Cohen, directora ejecutiva de Family Health Centers of San Diego. "Al ampliar el acceso a la capacitación de asistentes médicos, estamos creando vías profesionales que abordan la escasez de mano de obra y mejoran el acceso a la atención para todos los residentes de San Diego".

El patrocinio se basa en la asociación existente de Blue Shield of California Promise Health Plan con Family Health Centers of San Diego, que comenzó con una subvención de $ 1 millón en 2022 que amplió los servicios de atención cardíaca en el este del condado de San Diego y condujo a la apertura de El Cajon Urgent and Cardiac Care Center.

Para más información sobre el programa de Asistente Médico, visite Laura Rodriguez Medical Assistant Institute. Se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas para el programa en Family Health Centers of San Diego's Oak Park Family Health Center, 5160 Federal Blvd. #150, San Diego, CA 92105 el martes 16 de diciembre, de 4 p.m. a 6:30 p.m.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de atención administrada, propiedad exclusiva de Blue Shield of California, que ofrece Medi-Cal. Está dirigida por profesionales de la salud con una filosofía de "los miembros primero" y se compromete a construir una red de proveedores de calidad y a asociarse con organizaciones comunitarias para aproximadamente 580,000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. Fue calificada con 4 de 5 en las Calificaciones del Plan de Salud Medicaid 2024 del NCQA. Para más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite promisenews.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn.

CONTACTO: Juliane Matignas

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2821884/Blue_Shield_of_California_Promise_Health_Plan.jpg

FUENTE Blue Shield of California Promise Health Plan