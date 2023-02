Blue Shield of California suma a Virta Health a su red de proveedores para ayudar a revertir la creciente epidemia de diabetes tipo 2 en el estado

Blue Shield es el primer plan de salud de California en implementar una solución digital para revertir la diabetes en varias líneas de negocio.

OAKLAND, Calif., 7 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy la ampliación de su colaboración con Virta Health , líder en revertir la diabetes tipo 2, al sumar a Virta a su red estatal de proveedores en 2023. Virta es la primera solución digital para la diabetes totalmente cubierta por el programa de beneficios de Blue Shield para los miembros elegibles.

Combinando una tecnología avanzada de telesalud con una nutrición personalizada clínicamente probada, el enfoque de Virta ayuda a los pacientes a revertir la diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas crónicas. El servicio estará disponible a partir de este mes para los miembros de Blue Shield inscritos en planes PPO (siglas en inglés de Organización de proveedores preferidos) para particulares y familias, Fully Insured (planes totalmente asegurados), Administrative Services Only o ASO (solo servicios administrativos) y Medicare Advantage. Blue Shield es el primer plan de salud del estado en ofrecer la solución de Virta a sus miembros en varias líneas de negocio.

Desde 2019, los miembros diabéticos de Blue Shield inscriptos en su programa de aplicaciones para el estilo de vida Wellvolution han tenido acceso a Virta. Desde entonces, Virta ayudó a los participantes de Wellvolution a lograr resultados positivos en el control de la glucemia y la pérdida de peso, además de reducir o eliminar la necesidad de tomar medicamentos para la diabetes.

"Después de ver los resultados que cambiaron la vida de nuestros miembros inscriptos en Virta y Wellvolution, nos convencimos de que debíamos ampliar la disponibilidad de Virta bajo el programa de beneficios de Blue Shield", dijo la Dra. Susan Fleischman, directora médica de Blue Shield of California. "Creemos que esta alianza específica para la diabetes producirá cambios positivos en el estilo de vida y mejorará la salud de nuestros miembros diabéticos".

Para los miembros de Blue Shield que ya han estado usando Virta Health en Wellvolution, los resultados después de un año incluyen:

Menos medicamentos: los miembros eliminaron más de la mitad de los medicamentos para la diabetes (sin incluir la metformina). Las dosis de insulina se redujeron alrededor de un 70%.

Pérdida de peso clínicamente significativa: Los miembros registraron una pérdida de peso promedio del 7% (el 5% se considera clínicamente significativo).

Reducción de la glucemia: la A1c estimada mejoró un promedio del 1.1%. Cada reducción de un punto en la A1c (una medida del azúcar en la sangre) reduce hasta en un 40% el riesgo de las complicaciones que provoca la diabetes, incluidas las enfermedades oculares, renales y neurológicas.

Como parte de la red de proveedores de Blue Shield, Virta actuará como uno de los varios integrantes del equipo de atención de un paciente. Los miembros elegibles de Blue Shield pueden seleccionar tanto a un proveedor tradicional como a Virta, que colaborará junto a los profesionales médicos tradicionales como especialista virtual en diabetes. Los médicos de la red también pueden referir a sus pacientes a Virta. Para participar en Virta, los miembros elegibles simplemente tienen que ir a la página de Virta en el sitio web de Blue Shield e inscribirse.

"Los resultados positivos en el ámbito de la salud que hemos observado entre los miembros diabéticos que usaron Virta a través de Wellvolution son impresionantes y sostenibles", dijo la Dra. Fleischman. "Los miembros observan una mejora real en la calidad de su salud, vida y optimismo respecto al futuro, ya que gracias a Virta normalmente reducen o eliminan sus medicamentos para la diabetes".

La diabetes se encuentra entre las enfermedades más costosas del mundo. Según los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, más del 11% de la población de EE.UU. padece diabetes, lo que equivale a unos 37.3 millones de personas.

"En California, más de 3.2 millones de personas sufren innecesariamente de diabetes tipo 2", dijo Sami Inkinen, director ejecutivo y cofundador de Virta Health. "Nuestra expansión con Blue Shield es un gran paso para finalmente revertir el costo humano y económico de la diabetes en el estado".

Según la Asociación Estadounidense de la Diabetes, California tiene la mayor población diabética y los costos más altos, los cuales llegan a unos $40,000 millones. Uno de cada cuatro dólares destinados al cuidado de la salud en EE.UU. va a la atención de las personas con diabetes diagnosticada, y más de la mitad de ese gasto es directamente atribuible a la diabetes.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos, sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $120 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com . O síganos en LinkedIn , Twitter o Facebook .

Acerca de Virta Health

Virta Health ayuda a las personas a revertir la diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas. Las metodologías actuales manejan la progresión de la enfermedad mediante un mayor uso de medicamentos y visitas poco frecuentes al médico. Virta revierte la diabetes tipo 2 gracias a sus innovaciones tecnológicas, ciencia de la nutrición y atención continua a distancia a cargo de médicos y expertos en comportamiento. En los estudios clínicos, el 94% de los pacientes reducen o eliminan el uso de insulina, y la pérdida de peso supera los valores de referencia de la FDA en alrededor de un 150%. Virta colabora con los principales planes de salud, empleadores y organizaciones gubernamentales y pone en riesgo el 100% de sus honorarios sobre la base de los resultados clínicos y financieros. Para averiguar cómo Virta está transformando vidas al revertir la diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas, visite www.virtahealth.com o síganos en Twitter @virtahealth.

