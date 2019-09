Blue Shield of California y UCLA Health amplían su red común al firmar un acuerdo nuevo para Medicare Advantage que entrará en vigencia el 1 de octubre de 2019

LOS ÁNGELES, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California y UCLA Health firmaron un nuevo acuerdo a largo plazo que ofrece a los miembros del plan Medicare Advantage del plan de salud no lucrativo acceso a la red de proveedores de UCLA Health a partir del 1 de octubre de 2019.

El nuevo acuerdo expande la red común entre las dos organizaciones. Los miembros de Blue Shield of California inscritos en sus planes comerciales ya han estado disfrutando del acceso a la red de UCLA Health. Además de UCLA Health, Blue Shield ofrece acceso a una amplia gama de proveedores médicos dentro de la red para los miembros de su plan Medicare Advantage.

"En Blue Shield, estamos plenamente dedicados a ofrecer a nuestros miembros numerosas opciones al momento de elegir proveedores médicos dentro de la red que comparten nuestra visión de brindar atención médica de calidad no sólo digna de nuestra familia y amigos sino además sosteniblemente económica", dijo Krista Bowers, gerente general y vicepresidente de Medicare para Blue Shield of California. "Estamos muy complacidos de ofrecer a nuestros miembros del plan Medicare Advantage acceso a UCLA Health y esperamos colaborar con su equipo para ayudar a mejorar la salud y el bienestar de nuestros miembros".

"En UCLA Health, estamos todos muy orgullosos de ser un proveedor participante en el plan Medicare Advantage de Blue Shield y de ofrecer a los miembros de Medicare un acceso mayor a los médicos y servicios de UCLA para cubrir sus necesidades médicas", dijo Johnese Spisso, presidente de UCLA Health y director ejecutivo de sus hospitales y clínicas.

El período de elección anual de Medicare es del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2019. Para obtener más información sobre los programas Medicare de Blue Shield, visite https://blueshieldcamedicare.com/

Acerca de UCLA Health

UCLA Health incluye cuatro hospitales en dos campus médicos: Ronald Reagan UCLA Medical Center; UCLA Medical Center, Santa Mónica; Mattel Children's Hospital UCLA; y Resnick Neuropsychiatric Hospital at UCLA, así como más de 180 consultorios de atención primaria y especialidades en todo el sur de California. UCLA Health ocupa el puesto número 1 en California y Los Ángeles y el número 6 en la lista de Mejores Hospitales compilada por U.S. News & World Report. Oprima aquí para más información.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 y con sede en San Francisco, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

