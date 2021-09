Blue Shield of California y Walgreens colaboran para brindar servicios innovadores de salud y bienestar a las comunidades de California

OAKLAND, Calif., 10 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Blue Shield of California y Walgreens anunciaron hoy una nueva colaboración que ampliará el acceso al cuidado de la salud, reducirá los costos y ofrecerá servicios innovadores para mejorar la experiencia de consumo de las personas, las familias y las comunidades en toda California.

La fase inicial de la colaboración se enfocará en los servicios del "Walgreens Health Corner™", una experiencia personalizada que ayudará a los miembros comerciales de Blue Shield a mejorar su salud. Estos Health Corners contarán con asesores de salud, incluyendo farmacéuticos, nutricionistas y enfermeros, que informarán y ayudarán en temas de salud, nutrición, estado físico y coordinación de la atención para el tratamiento de enfermedades, ya sea en tiempo real o en el futuro.

Los servicios de salud se enfocarán en el control de las enfermedades y la atención integral. Una vez que se lance, los miembros de Blue Shield inscriptos en planes elegibles tendrán acceso a exámenes de presión arterial, pruebas de sangre A1C y coordinación de mamografías. Además, podrán obtener kits domésticos de pruebas médicas con la asistencia en persona de los asesores de salud, quienes les explicarán cómo usarlos y completarlos, y los ayudarán a encontrar productos nuevos para su salud y bienestar. Los asesores de salud también ayudarán a los miembros a configurar sus aplicaciones de salud digital en sus dispositivos móviles.

La primera fase del programa comenzará a fines de 2021 y el objetivo es ampliar la oferta de servicios de Blue Shield para reducir las carencias de atención que enfrentan algunos miembros aprovechando las posibilidades que ofrecen las tiendas Walgreens, Internet y el hogar a partir de principios de 2022.

"Nos complace anunciar esta colaboración con Walgreens debido a nuestros objetivos compartidos de reimaginar el cuidado de la salud", dijo Peter Long, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Soluciones Sanitarias de Blue Shield of California. "Juntos, estamos transformando la atención de la salud con el lanzamiento de soluciones innovadoras, de alto contacto humano, personalizadas y holísticas para los miembros y los habitantes de California con el objetivo final de ofrecer acceso mejorado a una atención que sea digna de nuestras familias y amigos, así como sosteniblemente económica".

"En Walgreens estamos entusiasmados de colaborar con Blue Shield of California en este esfuerzo de salud comunitaria", dijo Vish Sankaran, director de Innovación de Walgreens Boots Alliance. "Blue Shield tiene una larga trayectoria en la transformación del cuidado de la salud para sus miembros y otros sectores. Al aprovechar nuestras farmacias de confianza, amplia experiencia en el sector del cuidado de la salud y relaciones con la comunidad, juntos estamos en una posición única para cubrir las carencias en la atención de muchos californianos y crear una experiencia más integrada y conveniente para el consumidor".

Este es el último ejemplo de la estrategia Health Reimagined de Blue Shield, un ambicioso esfuerzo que busca transformar la atención médica de las personas, familias y comunidades. Health Reimagined evalúa, pone a prueba y adapta las innovaciones para mejorar el acceso equitativo a la atención integral de alta calidad a través de varias colaboraciones con otros líderes del sector de la salud, tecnología y organizaciones comunitarias.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) integra el segmento estadounidense del grupo Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), líder mundial en farmacias minoristas. Como la compañía de farmacia, salud y belleza más popular de Estados Unidos, el propósito de Walgreens es abogar por la salud y el bienestar de todas las comunidades del país. Con más de 9,000 tiendas en Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., Walgreens se enorgullece de ser un destino vecinal de salud que atiende a unos 8 millones de clientes al día. Los farmacéuticos de Walgreens desempeñan un rol esencial en el sistema sanitario de Estados Unidos al ofrecer una amplia gama de servicios farmacéuticos y de salud. A fin de cubrir mejor las necesidades de los clientes y pacientes, Walgreens ofrece una verdadera experiencia "omnichannel", con plataformas que integran el comercio físico y digital gracias a la última tecnología para ofrecer productos y servicios de alta calidad en las comunidades de todo el país.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado que no sean históricas son declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro y conllevan riesgos, hipótesis e incertidumbres, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, las relacionadas con el período y la eficacia de los planes de colaboración y su implementación, la posibilidad de obtener los beneficios previstos de la alianza estratégica, las actividades competitivas en el mercado y la capacidad de lograr los resultados financieros y operativos previstos en las cantidades y en los plazos previstos, así como los descritos en el punto 1A (Factores de riesgo) del Formulario 10-K de Walgreens Boots Alliance, Inc. para su año fiscal que termina el 31 de agosto de 2020 y en otros documentos que Walgreens Boots Alliance, Inc. presenta o proporciona a la Comisión de Bolsa y Valores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se concretan, o si las hipótesis de base resultan incorrectas, los resultados efectivos pueden variar sustancialmente. Estas declaraciones prospectivas expresan únicamente la situación a la fecha del presente. Walgreens Boots Alliance, Inc. y Walgreens no asumen, y declinan expresamente, la responsabilidad u obligación de actualizar públicamente cualquier declaración prospectiva después de la fecha de este comunicado, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros, cambios en las hipótesis u otras circunstancias.

CONTACTO: Mashi Nyssen Molly Sheehan Blue Shield of California

Walgreens 510-607-2359 [email protected] [email protected]

