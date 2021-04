Blueback Global a été désigné comme l'une des « entreprises américaines à la croissance la plus rapide en 2021 » par le Financial Times

CUPERTINO, Californie, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Blueback Global a été reconnu comme faisant étant une des sociétés à croissance la plus rapide d'Amérique en 2021 (The Americas' Fastest Growing Companies 2021) par le Financial Times. Ce prix prestigieux est décerné par le Financial Times et Statista Inc, le principal portail de statistiques et classements des entreprises au niveau mondial.

Le prix The Americas' Fastest Growing Companies du Financial Times regroupe les entreprises qui contribuent le plus à la croissance économique. 500 entreprises figurent sur la liste, qui a été annoncée en ligne le 13 avril 2021 et peut être consultée sur le site web du journal. Sur les millions d'entreprises actives en Amérique du Nord et du Sud, seules 500 entreprises ont été récompensées dans la liste, et Blueback Global est ravie d'être reconnue comme l'une des entreprises de la liste inaugurale The Americas' Fastest Growing Companies 2021 du Financial Times.

« Nous sommes honorés de recevoir cette importante reconnaissance de notre travail acharné et de notre résilience. Nous sommes reconnaissants envers notre équipe, nos clients et nos partenaires du monde entier pour leur succès et leur ténacité. Vous nous mettez fièrement dans le rang des grandes entreprises. Cette reconnaissance souligne l'importance du commerce international et de l'emploi flexible en ces temps de changements. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en 2021 et après », a déclaré le fondateur Arden Ng.

Blueback Global, dont le siège est en Californie, aux États-Unis, est très présent dans le monde entier avec des bureaux au Royaume-Uni, à Hong Kong, au Japon, à Singapour et au Mexique. Nous sommes en mesure de fournir des services d'emplois externalisés sur tous les continents, à quelques exceptions près dues à des troubles politiques ou à des sanctions économiques.

