Blueback Global reconocida como una de las "Empresas de más rápido crecimiento de América de 2021"

CUPERTINO, Calif., 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Blueback Global ha sido reconocida como parte de la lista de Financial Times de las empresas de más rápido crecimiento de América de 2021. Este prestigioso premio es entregado por el Financial Times y Statista Inc., el portal de estadísticas líder en el mundo y proveedor de clasificación de la industria.

Las empresas de más rápido crecimiento de América del FT comprenden las empresas que contribuyen más fuertemente al crecimiento económico. 500 empresas aparecen en la lista, que fue anunciada online el 13 de abril de 2021 y actualmente se puede ver en el sitio web de FT. De los millones de empresas activas en Norteamérica y Sudamérica, sólo 500 empresas fueron premiadas en la lista, y Blueback Global está eufórica de ser reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento de América de 2021 de la lista inaugural de FT.

"Nos sentimos honrados de recibir este importante reconocimiento por nuestro arduo trabajo y resiliencia, y estamos agradecidos a nuestro equipo, clientes y socios de todo el mundo por su éxito y tenacidad. ¡Nos pone orgullosamente en gran compañía! Este reconocimiento pone de relieve la importancia de las empresas internacionales y el empleo flexible durante estos tiempos de evolución. Esperamos llevar este impulso a 2021 y más allá," dijo el fundador Arden Ng.

Blueback Global, con sede en California, EE.UU., tiene una amplia presencia mundial con oficinas en el Reino Unido, Hong Kong, Japón, Singapur y México. Hemos establecido la capacidad de proporcionar servicios de empleo externalizados en todos los continentes con pocas excepciones debido al malestar político o las sanciones económicas.

