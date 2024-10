Bluecrux s'associe à Bridgestone pour une transition harmonieuse vers SAP S/4HANA

ANTWERP and AALST, Belgium, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Bluecrux, entreprise de consulting et de technologie de la chaîne de valeur, annonce avec enthousiasme sa collaboration réussie avec Bridgestone dans le cadre de l'implémentation de SAP S/4HANA. Ce système ERP (Enterprise Resource Planning) de dernière génération est conçu pour optimiser les opérations et accroître l'efficacité au sein des activités mondiales de Bridgestone, en remplacement de la version précédente de SAP, qui ne sera plus supportée après 2027.

Implémentation sans accroc et soutien personnalisé

Le système SAP S/4HANA est entré en vigueur chez Bridgestone au début de cette année, impactant plus de 3 800 utilisateurs répartis sur 9 sites de production et dans 8 régions commerciales. Bluecrux a travaillé en étroite collaboration avec les équipes internes de Bridgestone pour assurer une transition fluide vers cette nouvelle version de l'ERP. En plus de fournir un support de proximité, des équipes Bluecrux étaient présentes sur 20 sites afin de superviser l'intégration complète de SAP S/4HANA. Des rapports quotidiens ont été mis en place pour suivre les points clés et résoudre rapidement toute problématique à chaque site.

Bénéfices réels et résultats positifs

Depuis la mise en place de SAP S/4HANA, Bridgestone a pu harmoniser ses processus à travers l'organisation. La plateforme est considérée comme un levier essentiel pour les initiatives et projets futurs, car elle améliore la visibilité de la chaîne de valeur, accélère les rapports financiers et renforce la capacité de l'entreprise à répondre plus efficacement aux besoins du marché.

« La collaboration avec Bluecrux a été une étape clé dans notre parcours de transformation digitale », déclare Donald Connally, Responsable du programme RYOGA chez Bridgestone. « Leur expertise des processus de la chaîne d'approvisionnement et leur approche proactive ont permis une transition sans faille vers SAP S/4HANA à travers nos opérations mondiales. Nous sommes reconnaissants pour le soutien et le dévouement de l'équipe Bluecrux durant cette phase de hypercare, qui nous a aidés à atteindre nos objectifs. »

Un partenariat solide construit sur plus de dix ans

Ce projet représente la dernière réussite dans le cadre du partenariat solide et fructueux entre Bluecrux et Bridgestone. Au fil des années, Bluecrux a accompagné Bridgestone dans les étapes successives de sa transformation de la chaîne d'approvisionnement. Ensemble, leurs équipes respectives ont mené des projets tels que la planification de la production, la planification de la demande et de l'allocation, ainsi que le développement d'une stratégie globale de système de planification avancée (APS). Cette base de confiance mutuelle a permis de réaliser le déploiement récent de SAP S/4HANA, un aboutissement d'années d'expertise partagée.

« Notre partenariat continu avec Bridgestone repose sur une confiance mutuelle et un engagement partagé pour une amélioration continue », affirme Anneleen Tronquo, Directrice associée des solutions de planification chez Bluecrux. « La réussite de l'implémentation de SAP S/4HANA marque une étape importante dans notre parcours commun, illustrant la puissance de la collaboration et du soutien sur le terrain. Nous sommes fiers de faire partie de cette aventure et impatients de réaliser encore plus de succès ensemble. »

Vers de nouveaux succès en perspective

Le succès de ce projet SAP S/4HANA souligne l'expertise de Bluecrux dans le déploiement et le suivi de cette solution, ainsi que son engagement envers ses clients pour atteindre leurs objectifs de transformation. Alors que Bridgestone continue de tirer profit de SAP S/4HANA, Bluecrux se réjouit de pouvoir accompagner l'entreprise dans son parcours digital.

Vous envisagez votre propre transformation SAP S/4HANA ? Contactez-nous pour découvrir comment Bluecrux peut soutenir votre parcours de transformation.

À propos de Bluecrux

Fondée en 2011, Bluecrux est une entreprise internationale de technologie et de conseil en chaîne de valeur, qui aide les entreprises à optimiser et transformer leurs chaînes d'approvisionnement. Sa croissance internationale et ses technologies innovantes, Binocs et Axon, reflètent son objectif de combiner expertise et technologie, en transformant les défis en opportunités.

À propos de Bridgestone

Bridgestone pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (Bridgestone EMEA) est l'unité stratégique régionale de Bridgestone Corporation, un leader mondial des pneus premium et des solutions de mobilité durable. Siège à Zaventem (Belgique), Bridgestone EMEA emploie plus de 14 000 personnes et opère dans 35 pays de la région. Bridgestone EMEA dispose de 13 usines de pneumatiques, d'un centre R&D majeur et d'un terrain d'essais, servant ses clients via un vaste réseau de distribution. La vision de Bridgestone est de créer de la valeur sociale et pour ses clients en tant qu'entreprise de solutions durables, guidée par l'engagement Bridgestone E8.

Olivier Souffriau,

Business Alliance Manager Bluecrux,

[email protected]

+32476382612