Blues Wireless annonce un plan de financement de série A de 22 millions de dollars pour répondre à la demande de solutions cellulaires sans fil

Sous la direction de Sequoia et Lachy Groom, le financement servira à accélérer l'adoption de la clientèle mondiale

BOSTON, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Blues Wireless, un important fournisseur de solutions cellulaires intégrées, a annoncé aujourd'hui un financement de série A de 22 millions de dollars dirigé par Sequoia Capital et Lachy Groom, ainsi que par XYZ Venture Capital et l'investisseur Bill Gates. Ce nouveau financement servira à développer son marketing, ses ventes et ses opérations à l'échelle mondiale et permettra de poursuivre les investissements en Recherche et Développement pour le matériel et les services associés afin d'intégrer les données dans les applications en cloud.

Blues Wireless a annoncé la disponibilité générale de son produit phare, Notecard, à la fin de l'année 2020. Notecard est le moyen le plus simple et le plus rentable d'ajouter la connectivité cellulaire LTE et 5G à la plupart des produits ou services.

« Nous offrons une solution simple et abordable à un problème complexe et coûteux : aider les entreprises à connecter leurs produits au cloud, en toute sécurité et avec un minimum d'efforts », a déclaré Ray Ozzie, fondateur et PDG de Blues Wireless. « Depuis que nous avons mis Notecard sur le marché, nous avons reçu d'excellents commentaires et une forte demande. Ce financement, combiné à notre équipe de classe mondiale et à nos investisseurs, nous aidera à accélérer nos progrès vers la connexion en cloud des milliards de dispositifs à distance des clients. »

Qu'il s'agisse du suivi des actifs, du contrôle à distance ou de l'analyse des performances, presque toutes les entreprises doivent désormais connecter leurs produits ou services en cloud pour offrir une meilleure expérience au client, dégager des opportunités de revenus ou gérer une activité plus efficace. Toutefois, la construction, la livraison et l'exploitation en toute décurité de produits connectés à des téléphones portables sont des tâches complexes, coûteuses et nécessitant de nombreuses ressources que la plupart des organisations ne sont pas en mesure d'accomplir seules. Blues Wireless s'efforce de relever ce défi en fournissant des solutions abordables et rapides à déployer qui éliminent les tracas liés à la connexion de pratiquement n'importe quel appareil ou produit en cloud, à l'échelle mondiale.

« Malgré l'avènement de l'IdO, la plupart des machines et des appareils ne sont toujours pas connectés en raison de la complexité de la construction et de l'expédition. Blues Wireless résout ces problèmes en offrant un moyen simple d'intégrer la connectivité cellulaire dans n'importe quel appareil », a déclaré Mike Vernal, partenaire chez Sequoia. « Nous sommes profondément convaincus par la vision de Ray concernant l'IdO à grande échelle depuis le début et nous sommes ravis de doubler la mise à mesure que l'entreprise se développe. »

Blues Wireless a déjà recueilli 11 millions de dollars lors d'une première levée de fonds en mars 2020.

À propos de Blues Wireless

Fondée en 2019, Blues Wireless est l'entreprise créatrice de Notecard, le moyen le plus rapide et le plus économique d'ajouter une connectivité sans fil à n'importe quel produit. Notecard est un système modulaire hautement sécurisé (SoM) avec une connectivité mondiale intégrée de 10 ans qui permet à tout développeur d'envoyer des données à partir de ressources distantes en utilisant JSON et seulement deux lignes de code. Les données sont acheminées vers les applications sur le cloud choisies par les clients, là encore en utilisant simplement JSON et REST. Les clients de Blues Wireless représentent des entreprises leaders et innovantes dans les domaines de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de la santé, de l'industrie, de la fabrication, de la vente au détail, de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne du froid, du transport et de la logistique. Les cas d'utilisation vont du simple suivi et de la surveillance à distance à l'analyse de pointe et au contrôle à distance. Le siège de Blues Wireless est à Boston dans le Massachusetts. Veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou consulter le site blues.io pour plus d'informations.

