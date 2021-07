Blues Wireless gibt eine Finanzierung in Höhe von 22 Mio. USD bekannt, um die Nachfrage nach Cellular-Wireless-Lösungen zu decken

Unter der Leitung von Sequoia und Lachy Groom wird die Finanzierung genutzt, um die weltweite Einführung bei Kunden zu beschleunigen

BOSTON, 12. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Blues Wireless, ein führender Anbieter von eingebetteten zellularen Lösungen, gab heute eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar bekannt; die Finanzierung wird von Sequoia Capital und Lachy Groom, zusammen mit XYZ Venture Capital und dem zurückkehrenden Investor Bill Gates angeführt. Die neuen Mittel werden für den Ausbau des globalen Marketings, des Vertriebs und des operativen Geschäfts verwendet und sollen weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützen, und zwar für Hardware und damit verbundene Dienstleistungen zur Integration von Daten in Cloud-Anwendungen.

Blues Wireless gab die allgemeine Verfügbarkeit seines Flaggschiff-Produkts Notecard Ende 2020 bekannt. Notecard ist die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, fast jedem Produkt oder Dienst LTE- und 5G-Mobilfunkkonnektivität hinzuzufügen.

„Wir bieten eine einfache, erschwingliche Lösung für ein komplexes und kostspieliges Problem: Wir helfen Unternehmen, ihre Produkte sicher und mit minimalem Aufwand an die Cloud anzubinden", sagte Ray Ozzie, Gründer und CEO von Blues Wireless. „Seit wir Notecard auf den Markt gebracht haben erhielten wir tolles Feedback und eine rege Nachfrage. Zusammen mit unserem erstklassigen Team und unseren Investoren wird diese Finanzierung dazu beitragen, unsere Fortschritte bei der Anbindung von Milliarden von Remote-Geräten unserer Kunden an die Cloud zu beschleunigen."

Ob zur Anlagenverfolgung, zur Fernsteuerung oder zur Leistungsanalyse - fast jedes Unternehmen muss sein Produkt oder seinen Service heute mit der Cloud verbinden, um ein besseres Kundenerlebnis bieten, Umsatzchancen erschließen oder sein Geschäft effizienter betreiben zu können. Die Entwicklung, Bereitstellung und der sichere Betrieb von Produkten mit Mobilfunkanbindung ist jedoch eine ressourcenintensive, kostspielige und komplexe Aufgabe, die die meisten Unternehmen nicht alleine bewältigen können. Blues Wireless konzentriert sich auf diese Herausforderung und bietet erschwingliche, schnell einsatzbereite Lösungen, die die Anbindung praktisch aller Geräte und Produkte an die Cloud vereinfachen - und zwar weltweit.

„Trotz des Aufkommens des IdD sind die meisten Maschinen und Geräte aufgrund der Komplexität des Baus und Versands immer noch nicht verbunden. Blues Wireless löst diese Probleme durch das Angebot einer einfachen Methode für den Einbau einer Mobilfunkverbindung in jedes Gerät", sagte Mike Vernal, Partner bei Sequoia. „Wir haben an Rays Vision für das IdD im großen Maßstab von Anfang an fest geglaubt und freuen uns, das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben zu können."

Blues Wireless hatte bereits im März 2020 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Mio. USD abgeschlossen.

Informationen zu Blues Wireless

Das 2019 gegründete Unternehmen Blues Wireless hat Notecard auf den Markt gebracht, die schnellste und effektivste Methode, ein Produkt mit drahtloser Verbindung auszustatten. Notecard ist ein hochsicheres System auf einem Modul (SoM) mit integrierter globaler 10-Jahres-Konnektivität, das jedem Entwickler ermöglicht, mit JSON und nur zwei Zeilen Code Daten von Remote-Geräten zu senden. Die Daten werden an die Cloud-Anwendungen nach Wahl des Kunden weitergeleitet, wiederum über einfaches JSON und REST. Die Kunden von Blues sind führende und innovative Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Bau, Gesundheitswesen, Industrie, Fertigung, Einzelhandel, Lieferkette, Kühlkette, Transport und Logistik. Die Anwendungsfälle reichen von der einfachen Nachverfolgung und Fernüberwachung bis hin zu Edge-Analysen und Fernsteuerung. Der Firmensitz von Blues ist in Boston, Massachusetts. Bitte vernetzen Sie sich mit uns unter [email protected] oder besuchen Sie blues.io für weitere Informationen.

