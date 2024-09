BLUETTI AC240P gewinnt den deutschen IFA Preis 2024 für herausragende Lösungen im Bereich der tragbaren Stromversorgung

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI hat kürzlich bekannt gegeben, dass sein AC240P mit dem IFA Innovationspreis für intelligente tragbare Energiespeicher für seine bahnbrechende Innovation ausgezeichnet wurde und damit seine Rolle als technologischer Vorreiter für saubere Energie bekräftigt.

BULETTI

Der IFA Preis ist eine der weltweit wichtigsten Auszeichnungen für technologische Fortschritte. „Der Gewinn dieser Auszeichnung ist eine große Ehre", sagte Allen Huang, Vizepräsident. Bei BLUETTI glauben wir an ,Always Share Excellence' – eine Philosophie, die uns antreibt, die Grenzen der sauberen Energietechnologie zu erweitern. Der IFA Preis 2024 ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zu ,Always Share Excellence' und zur Bereitstellung innovativer Lösungen, die möglichst vielen Menschen zugute kommen.

Der AC240P ist die weltweit erste wasserfeste tragbare Stromversorgungseinheit, die mit ihren vielseitigen Funktionen die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllt.

Außergewöhnliche Langlebigkeit: Der AC240P ist nach IP65 wasser- und staubgeschützt, was eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen wie Baustellen, auf See oder bei Outdoor-Abenteuern gewährleistet.

Leistungsstarker Output: Der AC240P bietet eine AC-Ausgangsleistung von 2.400 W und einen Powerlifting-Modus von 3.600 W, mit dem sich alles von Smartphones über Kaffeemaschinen bis hin zu Hochleistungswerkzeugen betreiben lässt. Er verfügt über 11 vielseitige Steckdosen für die meisten Stromanforderungen.

Erweiterbare Kapazität: Die Kapazität der AC240P kann mit vier B210P-Batterien von 1.843 Wh auf bis zu 10.443 Wh erweitert werden, was dem Benutzer Flexibilität bei wachsendem Energiebedarf bietet. Jeder B210P LiFePO₄-Akku kann auch als eigenständige 2.150-Wh-Powerbank verwendet werden.

Parallelschaltung: Zwei AC240P-Geräte können parallel geschaltet werden, um eine Kapazität von bis zu 20.272 Wh und eine Leistung von 4.800 W zu erreichen, mit Split-Phase-Bonding für 120V- oder 240V-Anwendungen. Dieses System ist ideal für Haushalte, netzunabhängige Scheunen, Boote und Wohnmobile.

Schnelles Aufladen: Der AC240P lädt sich schnell auf, mit 2.400 W an der Steckdose und 1.200 W an der Solaranlage, und erreicht die volle Ladung in weniger als 2 Stunden.

Das Engagement von BLUETTI für Innovation zeigt sich in einem Portfolio von über 680 Patenten und einer Reihe von Auszeichnungen, darunter der Red Dot, der CES Innovation Award und Good Design. BLUETTI hat sich seinen Platz als Spitzenmarke für saubere Energielösungen durch ständige Innovation verdient.

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier für saubere Energie engagiert sich BLUETTI für eine nachhaltige Zukunft, indem es erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich anbietet. Mit Initiativen wie dem LAAF-Programm (Lighting An African Family) setzt sich BLUETTI dafür ein, 1 Million afrikanische Familien in netzfernen Gebieten mit Strom zu versorgen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenbedürfnisse hat sich BLUETTI als vertrauenswürdiger Branchenführer in über 110 Ländern und Regionen etabliert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2498365/BULETTI.jpg