BLUETTI AC240P remporte le prix IFA 2024 pour l'excellence des solutions d'alimentation portable

BERLIN, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI a récemment annoncé que son AC240P avait reçu le prix de l'innovation IFA Intelligent Portable Energy Storage Power pour son innovation révolutionnaire, réaffirmant ainsi son rôle de pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre.

Le prix de l'IFA est une reconnaissance mondiale de premier plan pour les avancées technologiques. Gagner ce prix est un grand honneur, a déclaré Allen Huang, vice-président. « Chez BLUETTI, nous croyons au concept de « toujours partager l'excellence », une philosophie qui nous encourage à repousser les limites de la technologie de l'énergie propre. Le prix IFA 2024 est un nouveau jalon dans notre parcours visant à « toujours partager l'excellence » et à fournir des solutions de pointe qui profitent au plus grand nombre. »

L'AC240P est la première station d'alimentation portable résistante à l'eau au monde. Elle répond à des besoins variés grâce à ses caractéristiques polyvalentes.

Durabilité exceptionnelle : l'AC240P est certifié IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière, ce qui garantit des performances fiables dans des environnements difficiles tels que les chantiers de construction, les environnements marins ou les aventures en plein air.

Une alimentation puissante : l'AC240P offre une sortie CA de 2 400 W et un mode Powerlifting de 3 600 W, capable d'alimenter tous les appareils, des smartphones aux outils puissants en passant par les cafetières. Il comporte 11 prises polyvalentes pour répondre à la plupart des besoins en électricité.

Capacité extensible : La capacité de l'AC240P peut être étendue de 1 843 Wh à 10 443 Wh avec quatre batteries B210P, offrant ainsi aux utilisateurs une grande flexibilité au fur et à mesure que leurs besoins en énergie augmentent. Chaque batterie B210P LiFePO₄ peut également servir de station d'alimentation autonome de 2 150 Wh.

Connexion en parallèle : Deux unités AC240P peuvent être connectées en parallèle pour fournir une capacité de 20 272 Wh et une puissance de 4 800 W, avec une liaison à phase divisée pour les applications 120 V ou 240 V. Cette installation est idéale pour les sauvegardes domestiques, les fermes hors réseau, les bateaux et les véhicules de loisirs.

Charge rapide : l'AC240P se charge rapidement grâce à une charge murale de 2 400 W et une charge solaire maximale de 1 200 W, atteignant une charge complète en moins de 2 heures.

L'engagement de BLUETTI en faveur de l'innovation se traduit par un portefeuille de plus de 680 brevets et une série de récompenses, dont le Red Dot, le CES Innovation Award et le Good Design. BLUETTI a gagné sa place en tant que marque de premier plan dans le domaine des solutions d'énergie propre grâce à une innovation constante.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTI s'engage pour un avenir durable en fournissant des solutions de stockage d'énergie verte abordables pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI s'engag à fournir de l'électricité à un million de familles africaines vivant dans des zones non raccordées au réseau. En mettant l'accent sur l'innovation et les besoins des clients, BLUETTI s'est imposé comme un chef de file reconnu dans plus de 110 pays et régions.

