BLUETTI lance les stations d'alimentation extensibles AC200MAX et AC300 en Europe

MÜNCHEN, Allemagne, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La station d'alimentation portable BLUETTI AC200, qui change la donne, a été initialement présentée au public le 1 er juillet 2020. Après avoir récolté la somme astronomique de 6,7 millions de dollars américains sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo et avoir vendu des dizaines de milliers d'unités au cours de l'année écoulée, BLUETTI a continué à travailler pour apporter des améliorations significatives à ses centrales en écoutant ses clients. Aujourd'hui, ils sont ravis d'annoncer l'aboutissement de ce travail accompli au cours de l'année écoulée.

La sortie de Mega en Europe

Six mois après sa sortie aux États-Unis, BLUETTI présente enfin aujourd'hui ses nouveaux monstres de puissance sur le marché européen : Les stations d'alimentation portables AC200MAX, AC300 et les modules de batterie extensibles B230 et B300.

AC300 : 3kW, 12,3kWh. ÉNORME bond en avant

L'AC300 reprend le langage classique de BLUETTI en matière de conception de sa série AC, mais il n'est PAS équipé d'une batterie interne. Pour une unité à usage intensif comme l'AC300, cette nouvelle conception modulaire permet non seulement de réduire considérablement le poids de chaque unité, mais aussi de remplacer n'importe quelle batterie ou toutes les batteries pour les adapter à l'AC300. De plus, comme il s'agit d'un système modulaire, nous pouvons les transporter individuellement.

Ce qui rend l'AC300 unique :

100 % modulaire et jusqu'à quatre modules de batterie B300 pris en charge pour un total de 12 288Wh.

et jusqu'à quatre modules de batterie B300 pris en charge pour un total de 12 288Wh. Être modulaire apporte une meilleure flexibilité. Dans l'ensemble, la machine est trop lourde à transporter, mais individuellement, chaque pièce est hautement portable.

Les cellules LFP ont une durée de vie de plus de 3500 cycles de vie avant d'atteindre leur capacité de 80 % (durée de vie de 10 ans avec un cycle par jour).

(durée de vie de 10 ans avec un cycle par jour). Passez à l'énergie solaire à plein temps avec la capacité de recevoir 2400W de charge solaire MPPT inégalée !

de charge MPPT inégalée ! Un onduleur à ondes sinusoïdales pures de 3000 W pour régler le taux de charge en courant alternatif (un seul câble de charge est nécessaire).

Jusqu'à 5400W de puissance absorbée en cas de charge simultanée par l'énergie solaire et le courant alternatif dans une combinaison de deux ou plusieurs modules de batteries B300.

Smart App.

AC200MAX : Un successeur amélioré sur toute la ligne

Bien qu'il soit identique à l'AC200P, il y a eu de nombreux changements et améliorations qui font de l'AC200MAX un générateur solaire séduisant.

AC200MAX est la première centrale solaire modulaire de BLUETTI. Une centrale électrique fiable pour la vie hors réseau, les urgences, et les voyages de camping.

L'appareil dispose d'options de recharge rapide par énergie solaire et par courant alternatif. La charge solaire possède une entrée de 900W (10-145V), tandis que la charge CA possède une entrée de 500W. Il peut également être rechargé via une station EV, un toit solaire, des éoliennes, un générateur à gaz ordinaire ou des batteries au plomb 12V/24V.

AC200MAX prend en charge la connexion Bluetooth et peut être contrôlé sans fil avec la nouvelle application BLUETTI. Et il prend en charge jusqu'à deux batteries supplémentaires, en utilisant B230 ou B300. Avec deux B300, AC200MAX peut obtenir une énorme capacité de 8192Wh !

Disponibilité

BLUETTI a listé AC300 + B300, AC200MAX sur son magasin Amazon sur amazon.de et www.bluettipower.eu, où plusieurs packs avec des batteries supplémentaires et des panneaux solaires sont également disponibles.

À propos de BLUETTI

Dès le début, BLUETTI s'est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous et pour le monde entier.

https://www.bluettipower.eu/pages/ac300ac200max

https://www.facebook.com/groups/BLUETTI.club

