BLUETTI uvádza na trh v Paríži inteligentné integrované solárne riešenia pre balkóny
May 14, 2026, 04:58 ET
PARÍŽ, 14. mája 2026 /PRNewswire/ -- 12. mája 2026 spoločnosť BLUETTI predstavila pri v Paríži sériu Balco – Balco 260, Balco 500 a Balco Transfer Hub, čím vytvorila balkónový ekosystém, pre ktorý je príznačná „jednoduchosť, inteligencia a úspora".
Jednoduchá inštalácia, plug-and-play
Produkty Balco 260 a Balco 500 integrujú ovládače sledovania bodu maximálneho výkonu (Maximum Power Point Tracking, MPPT), mikroinvertory, batérie a bezpečnostné moduly do jedného uceleného komponentu. V spojení s inteligentným meračom Smart S Meter s magnetickým uchytením od BLUETTI umožňuje systém zjednodušenú inštaláciu typu „plug-and-play".
Bezdrôtové prepojenie k systému internetu vecí
So zariadením BLUETTI Space je možné bezdrôtovo a automaticky pripojiť až šesť jednotiek série Balco cez Wi-Fi. Balco 260 podporuje pripojenie až piatich rozširujúcich batérií BC 260, čo umožňuje celkovú úložnú kapacitu až 15 kWh.
Inteligentnejšia energia, väčšie úspory
Systém hospodárenia s energiou riadený umelou inteligenciou (AI-EMS) synchronizuje ceny elektriny v reálnom čase, prognózy výroby fotovoltiky a cloudové dáta, aby inteligentne generoval optimalizované stratégie hospodárenia s energiou. Séria Balco bez problémov spolupracuje s meračmi BLUETTI a externými platformami, ako sú Shelly, Everhome a systémy inteligentnej domácnosti vrátane Google Home, Amazon Alexa a Home Assistant. Séria Balco má účinnosť 96,11 % a spotreba energie v pohotovostnom režime je iba 4,5 W. Vďaka systému AI-EMS, integrácii inteligentných meračov a inteligentnej domácnosti si používatelia vyrábajú vlastnú elektrinu, čím znižujú závislosť od siete.
Uspokojenie vysokých nárokov na vlastnú spotrebu
Paralelným pripojením až troch jednotiek k domácemu rozvádzaču môže Balco 500 dosiahnuť výkon až 11 kW a kapacitu 15 kWh pre záložné napájanie celej domácnosti. Čo sa týka fotovoltiky, Balco 260 podporuje až štyri MPPT kanály s celkovým príkonom 2 400 W. Balco 500 je vybavený vysokonapäťovým MPPT dizajnom (70 V – 470 V) schopným absorbovať 4 300 W solárnej energie.
Zhodnotenie existujúcich zariadení
Riadiaca jednotka Balco Transfer Hub pripojená k sieti pomáha používateľom premeniť ich prenosné elektrárne (vrátane všetkých produktov BLUETTI a iných produktov tretích strán) na balkónový fotovoltický systém pripojený k sieti. Priamym pripojením systému na skladovanie energie k domácej elektrickej sieti cez štandardnú zásuvku poskytuje Balco Transfer Hub výkon až 800 W v súlade so sieťou.
O spoločnosti BLUETTI
Od roku 2013 je spoločnosť BLUETTI technologickým priekopníkom v oblasti čistej energie a špecializuje sa na inovatívne prenosné elektrárne a záložné batérie pre domácnosti v prípade výpadkov prúdu. Vďaka vlastnému výskumu, vývoju a výrobe a rastúcemu portfóliu patentov spoločnosť BLUETTI neustále zvyšuje štandardy výkonu, bezpečnosti a udržateľnosti v tomto odvetví a poskytuje tak podporu viac ako 3,5 miliónom používateľov vo viac ako 120 krajinách.
