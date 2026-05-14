BLUETTI představilo v Paříži inteligentní solární systém pro balkony
May 14, 2026, 04:54 ET
PAŘÍŽ, 14. května 2026 /PRNewswire/ -- Dne 12. května 2026 představila společnost BLUETTI v Paříži řadu Balco – modely Balco 260, Balco 500 a Balco Transfer Hub –, které tvoří balkonový ekosystém charakterizovaný heslem „Jednoduchost, inteligence, úspory".
Jednoduchá instalace, připoj a hraj
Balco 260 a Balco 500 integrují regulátory MPPT (sledování bodu maximálního výkonu), mikroinvertory, baterie a bezpečnostní moduly do jednoho kompaktního zařízení. Ve spojení s magnetickým inteligentním měřičem Smart S Meter od BLUETTI umožňuje systém zjednodušenou instalaci typu připoj a hraj.
Bezdrátově propojený systém internetu věcí
S BLUETTI Space lze přes Wi-Fi bezdrátově a automaticky připojit až šest jednotek řady Balco. Balco 260 podporuje připojení až pěti rozšiřujících baterií BC 260, což umožňuje celkovou kapacitu úložiště až 15 kWh.
Chytřejší správa energie, větší úspory
Systém správy energie založený na umělé inteligenci (AI-EMS) synchronizuje ceny elektřiny v reálném čase, předpovědi výroby fotovoltaických panelů a data z cloudu, aby inteligentně vytvářel optimalizované strategie řízení spotřeby energie. Řada Balco hladce spolupracuje s měřidlem BLUETTI a externími platformami, jako jsou Shelly, Everhome a systémy pro chytré domácnosti, včetně Google Home, Amazon Alexa a Home Assistant. Řada Balco má účinnost 96,11 % a spotřeba energie v pohotovostním režimu je pouze 4,5 W. Díky AI-EMS, integraci chytrých měřidel a integraci do chytré domácnosti si uživatelé vyrábějí vlastní elektřinu, aby snížili závislost na rozvodné síti.
Pokrytí vysoké poptávky po vlastní spotřebě
Propojením až tří jednotek paralelně s domácím rozvaděčem může Balco 500 dosáhnout výkonu až 11 kW a kapacity 15 kWh pro záložní napájení celé domácnosti. Na straně fotovoltaiky podporuje Balco 260 až čtyři kanály MPPT s celkovým příkonem 2400 W. Balco 500 se vyznačuje vysokonapěťovým designem MPPT (70 V–470 V), který je schopen absorbovat 4300 W solární energie.
Využití potenciálu stávajících zařízení
Řídicí jednotka Balco Transfer Hub připojená k síti pomáhá uživatelům přeměnit jejich přenosné elektrárny (včetně všech produktů BLUETTI a dalších výrobců) na balkonový fotovoltaický systém připojený k síti. Připojením systému pro ukládání energie přímo k domácímu elektrickému obvodu prostřednictvím standardní zásuvky poskytuje Balco Transfer Hub výstup až 800 W v souladu s požadavky sítě.
O společnosti BLUETTI
BLUETTI je od roku 2013 technologickým průkopníkem v oblasti čisté energie a specializuje se na inovativní přenosné elektrárny a domácí záložní baterie pro případ výpadků proudu. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, vlastní výrobě a rostoucímu portfoliu patentů BLUETTI neustále zvyšuje standardy výkonu, bezpečnosti a udržitelnosti v tomto odvětví a poskytuje podporu více než 3,5 milionu uživatelů ve více než 120 zemích.
