Blume Global dévoile une carte dynamique du monde de la chaîne d'approvisionnement

Avec Blume Maps, les expéditeurs planifient, suivent et ajustent les expéditions de la chaîne logistique de bout en bout

PLEASANTON, Californie, 29 mars 2021 /PRNewswire/ -- Blume Global, leader en matière de solutions numériques pour la chaîne d'approvisionnement, a officiellement annoncé aujourd'hui la sortie de Blume Maps, un jumeau numérique de la chaîne d'approvisionnement mondiale alimenté par une technologie brevetée qui génère des délais et des ETA précis.

Avec Blume Maps, planifier l'itinéraire d'une expédition de fret et changer de cap en cas de problème est aussi naturel que d'utiliser une application de navigation lors d'un voyage en famille.

Les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques comptent sur Blume Maps pour générer des délais de livraison précis, localiser des expéditions en temps réel et les heures d'arrivée prévues pour le fret routier (LTL, FTL et colis), maritime, aérien et ferroviaire. La solution propose également des modes, des transporteurs et des itinéraires alternatifs lorsque les expéditions sont en retard.

Blume Maps alimente le moteur de délais et d'ETA dynamique de Blume à partir d'une base de données en constante évolution de plus de 1,5 million de lieux dans le monde, de voyages en mer, de trajets en train, de vols et de déplacements par la route (premier et dernier kilomètre), constituée au fil des décennies.

Blume Maps permet aux clients de :

Planifier : Tracez des itinéraires en utilisant des délais variables, des implications de coûts et des données historiques intelligentes, en surveillant les changements à l'approche de la date d'expédition prévue. Utilisez des horaires et des emplacements intelligents, ainsi que des informations sur les situations pour estimer les temps de transit.

Suivre : Avec une visibilité de bout en bout et des ETA mises à jour en permanence, assurez-vous que les commandes voyagent à temps et recevez des notifications lorsque les commandes sont en retard ou en avance.

Ajuster : Lorsque les envois accusent un retard, vous pouvez visualiser les autres modes, transporteurs, niveaux de service et itinéraires recommandés pour remettre les colis sur la bonne voie.

« Le transport maritime international reste fragmenté et complexe. Des défis allant de l'actuel blocage du canal de Suez à des événements météorologiques perturbateurs de plus en plus nombreux montrent qu'il est nécessaire de disposer d'une exécution et d'une visibilité irréprochables de la chaîne d'approvisionnement mondiale », a déclaré Pervinder Johar, PDG de Blume Global. « Blume Maps élimine les angles morts de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier, quel que soit le mode. »

En savoir plus sur www.blumemaps.com.

A propos de Blume Global

Qu'il s'agisse des plus grands détaillants, fabricants et sociétés de produits de consommation ou des plus petites sociétés de camionnage, le succès dépend de la visibilité et de l'orchestration de bout en bout des réseaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Grâce à sa plateforme d'exploitation numérique basée sur l'intelligence artificielle et les données, ainsi qu'à ses solutions pour l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement, la visibilité en temps réel et l'exécution logistique, la gestion des actifs, l'optimisation et l'audit et le règlement financiers, Blume Global tire parti de plus de 25 ans de données, de son réseau mondial et de ses technologies avancées pour aider les entreprises à être plus agiles et réactives, à améliorer la prestation de services et à réduire les coûts.

