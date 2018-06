BluWrap sikrer ny kapital fra eksisterende investorer, skal finansiere planlagt vekst

I samarbeid med kunder har BluWrap perfeksjonert teknologien sin og bevist at holdbarheten til fersk, kjølelagret laks kan utvides fra de 14 dagene man er vant med, til 40 dager. Holdbarheten til ferskt, kjølelagret svinekjøtt kan utvides til opptil 90 dager. Dette gjøres på en trygg og bærekraftig måte, uten at det går på akkord med kvaliteten. Det at produktene gjennomgående har holdt samme kvalitet, har ført til en god del interesse blant viktige kunder i mange geografiske områder og proteinmarkeder.

«Vi er veldig glade for at våre eksisterende investorer har valgt å bygge videre på sitt engasjement med BluWrap. Den nye investeringen gjør oss i stand til å forberede forretningsdriften tilstrekkelig og skalere den, slik at vi kan gå videre til neste vekstfase. Vi kommer til å bringe inn forsterkninger på laget i løpet av de neste par månedene, slik at vi kan gjøre markedsengasjementet og kundepplevelsen enda bedre», sa Ola Strand, administrerende direktør for BluWrap.

I tillegg til å utvide teamet vil den nyeste investeringen finansiere økt produksjon av BluWraps BluBuoys, en proprietær oksygenbehandlingsenhet som brukes til å forlenge holdbarheten og frakte ferske proteinprodukter rundt i verden. Investeringen vil dessuten brukes til å finansiere kostnadene forbundet med utviklingen av et hurtig innpakningssamlebånd, et initiativ som BluWrap utvikler i samarbeid med sine kommersielle partnere.

Anthony James, BluWraps styreformann og bedriftssjef for Wheatsheaf Group, sa: «Det gleder oss å støtte BluWrap med denne nye runden med finansiering. De har en teknologi som har utviklet seg raskt i løpet at de siste to årene. Den kan utfordre dagens tilstand på pakkemarkedet for ferske proteiner, og vi blir mer og mer spente på fremtidens muligheter.»

Dette er en midlertidig finansieringsrunde for å la selskapet benytte seg av nærtliggende utviklingsmuligheter. På grunn av usedvanlig stor interesse fra kundene for denne teknologien, vil selskapet kanskje komme tilbake til markedet for å søke ytterligere vekstkapital senere i år.

BluWrap er et globalt selskap som leverer en naturlig forlenget holdbarhet, og dette har potensialet til å revolusjonere distribusjonskjeder verden over. Selskapets teknologi bruker sine patenterte oksygenbehandlingsteknikker til å skape og opprettholde en naturlig kontrollert atmosfære som forlenger holdbarheten til bedervelige proteiner. Med BluWraps banebrytende teknologi kan leverandører av ferske proteinprodukter distribuere produktene sine på en miljømessig forsvarlig måte gjennom å benytte sjøfrakt i stedet for flyfrakt, samtidig som de leverer et ferskt produkt av høy kvalitet til kundene. Gå til www.bluwrap.com for å få mer informasjon.

Wheatsheaf Group driver, investerer i og er med på å utvikle bedrifter i matvare- og landbrukssektoren.

I samarbeid med selskaper i investeringsporteføljen vår, gjennom aktiviteten til mer enn 2500 mennesker i 34 land og utviklingen av innovativ teknologi, har vi som mål å bidra med varige løsninger for bedret effektivitet i produksjon av sunn og næringsrik mat for å imøtekomme matbehovene til en stadig økende verdensbefolkning.

Wheatsheaf er en av tre komponenter som inngår i Grosvenor estate, som representerer all forretningsvirksomhet for Grosvenor-familien. De andre to er:

Grosvenor Group, en av verdens største privateide eiendomsbedrifter. De utvikler, administrerer og investerer i eiendom i over 60 byer verden rundt.

Family Investment Office, som administrerer Grosvenor-familiens andre interesser, deriblant investeringer i verdipapir, landlige eiendommer i Storbritannia og Spania, Westminster-stiftelsen, en stor kunstsamling og et familiearkiv.

