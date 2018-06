BluWrap sikrer ny kapitaltilførsel fra nuværende investorer til finansiering af vækstplaner

Den nye kapitaltilførsel skal bidrage til virksomhedens vækst med udgangspunkt i de væsentlige udviklinger inden for videnskabelig viden og tekniske kompetencer, som BluWrap har tilegnet sig i de seneste 2 år.

BluWrap har i samarbejde med virksomhedens kunder forfinet teknologien og derved bevist, at man er i stand til at forlænge holdbarheden for frisk afkølet laks fra typisk 14 dage til 40 dage og i op til 90 dage for frisk afkølet svinekød på en sikker og bæredygtig måde, uden at det går ud over kvaliteten. Sammenhængen i virksomhedens produktudbud har udløst væsentlig interesse fra de vigtigste kundesegmenter på tværs af kontinenter og proteinmarkeder.

"Vi er glade for, at vores nuværende investorer har valgt at optrappe deres engagement i forhold til BluWrap. Med de ekstra midler kan vi i klargøre og opskalere forretningen på en ordentlig måde og rykke videre til næste vækstfase. Vi kommer til at ansætte nye medarbejdere over de næste par måneder for at styrke vores tilstedeværelse på markedet og kundeplejen", udtaler Ola Strand, som er CEO for BluWrap.

Udover nye medarbejdere skal den tilførte kapital også anvendes til øget produktion af BluWraps BluBuoys, som er en navnebeskyttet anordning til styring af iltniveau. BluBuoys anvendes til at forlænge holdbarheden med henblik på forsendelse af frisk protein til hele verden. Midlerne skal endvidere bruges til at finansiere udviklingen af den pakkelinje med høj kapacitet, som BluWrap pt. er i gang med at udvikle i samarbejde med forskellige forretningspartnere.

Anthony James, som er bestyrelsesformand hos BluWrap samt CFO for Wheatsheaf Group, siger: "Vi er glade for at hjælpe BluWrap med denne opfølgende investering. Virksomhedens teknologi har udviklet sig i højt tempo over de sidste 2 år, og udfordrer derved status quo for pakkemarkedet for frisk protein, så vi er meget interesseret i de muligheder, der venter forude".

Dette er en foreløbig finansieringsrunde, som skal gøre det muligt for virksomheden at udnytte mulighederne på den mellemkorte bane. Den ekstremt store interesse i teknologien, som kunderne har udvist, betyder, at virksomheden muligvis vil være nødt til at indhente yderligere vækstkapital senere på året.

Om BluWrap

BluWrap er en global virksomhed, hvis teknologi bidrager til øget holdbarhed på en naturlig måde, og som har potentiale til at revolutionere forsyningskæderne for frisk protein over hele verden. Virksomhedens teknologi udnytter egne patenterede iltstyringsteknikker til at skabe og opretholde et miljø, som styres på en 100 % naturlig måde, hvilket forlænger holdbarheden for letfordærvelige proteiner. Med BluWraps banebrydende teknologi kan leverandører af frisk protein distribuere deres produkter på en bæredygtig måde og anvende andre former for transport end luftfragt, og stadig levere friske produkter af høj kvalitet til kunderne. Se www.bluwrap.com for yderligere oplysninger.

Om Wheatsheaf Group

Wheatsheaf Group driver direkte, investerer i og bidrager til udvikling af virksomheder i fødevare- og landbrugssektoren.

I samarbejde med vores porteføljevirksomheder, via 2500 menneskers aktiviteter i 34 lande og udviklingen af innovative teknologier, forfølger vi vores mål, som er at bidrage med varige løsninger til forbedring af produktionseffektiviteten for sunde og næringsrige fødevarer for at opfylde de fødevarebehov, der udløses af den stadigt stigende efterspørgsel fra en global population, som er under forandring.

Wheatsheaf er den ene af de tre grundelementer i Grosvenor-imperiet, som repræsenterer alle Grosvenor-familiens forretningsaktiviteter. De andre er:

Grosvenor Group, som er en af verdens største privatejede ejendomsvirksomheder. Gruppen udvikler, administrerer og investerer i ejendom i mere end 60 byer på verdensplan.

The Family Investment Office, som administrerer Grosvenor-familiens andre interesser, herunder handel med værdipapirer, landejendomme i Storbritannien og Spanien, Westminster Charity Foundation, en kunstsamling og et familiearkiv.

www.wheatsheafgroup.com

