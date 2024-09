BMC à l'ERS 2024 : explorer l'avenir du sommeil et de la santé respiratoire

PÉKIN, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 7 au 11 septembre, le congrès de l'European Respiratory Society (ERS) s'est achevé à Vienne, en Autriche. Le congrès ERS est un événement annuel qui rassemble les experts en respiration du monde entier pour présenter les dernières avancées de la médecine et de la science respiratoires. Il attire plus de 20 000 professionnels, y compris des experts en médecine respiratoire, des chercheurs et des prestataires de soins de santé. BMC était présent en tant qu'exposant à l'événement, animant des cours sur les données en télémédecine et présentant les technologies et produits les plus récents en matière de santé du sommeil et des voies respiratoires.1

Andy Du| Marketing Manager Dr. Julien Favier |Somnologist

Sous le thème « Humains et machines : trouver le bon équilibre », de nombreux chercheurs d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Australie ont échangé leurs points de vue sur les dernières avancées de l'intelligence artificielle (IA) en médecine respiratoire, l'avenir des soins de santé numériques et l'importance de préserver le rôle de l'homme dans les soins médicaux assistés par l'IA. En outre, ils ont étudié l'impact des machines sur les relations médecin-patient et la manière dont les nouvelles technologies transformeront les systèmes et les parcours de soins de santé.1

Dans ce contexte, BMC a accueilli des experts de renom tels que le Dr Julien Favier, le Dr Bernhard Baumgartner et l'ingénieur biomédical Ludovic Abuaf, qui ont abordé le thème « Comment G3 CPAP/BPAP et la solution de santé numérique PAP Link Digital Health Solution améliorent-ils les résultats des patients ».

C'était la première fois que BMC invitait spontanément des conférenciers et des médecins spécialisés dans le sommeil et les soins respiratoires à discuter de l'influence de la télésurveillance dans le traitement par ventilation en pression positive (PAP), tant pour les patients que pour les médecins. Par ailleurs, la recherche industrielle a montré que les dispositifs de surveillance pour la télémédecine peuvent réduire le taux d'interruption de la PAP, augmenter de manière significative l'observance de la ventilation en pression positive et réduire les coûts pour les patients. Les médecins et les thérapeutes du sommeil peuvent agir plus rapidement et plus efficacement.

Avec sa technologie d'intégration des données, la PAP Link Digital Health Solution de BMC offre de nouvelles orientations pour l'analyse du sommeil et des événements respiratoires et la gestion des patients.

La société a également invité des experts d'Italie, de Bulgarie et de Roumanie pour discuter des différents avantages de la surveillance par télémédecine pour les médecins et les patients pendant la thérapie PAP pour le sommeil et les soins respiratoires.

Avec plus de 20 ans d'activités mondiales dédiées et une croissance rapide dans le domaine de l'apnée du sommeil, BMC est devenu un fournisseur de dispositifs médicaux pour des sociétés internationales telles qu'Air Liquide, Linde et Vivisol. En plus de promouvoir sans relâche l'innovation technologique pour répondre aux besoins en constante évolution des utilisateurs, BMC est également activement impliqué dans le domaine des services, en particulier dans les solutions de télémédecine. La plateforme de télésurveillance des patients est actuellement exploitée par BMC en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Australie et dans d'autres pays et régions.

BMC Medical continuera à frayer le chemin d'un avenir plus inclusif et durable dans le domaine du sommeil et de la santé respiratoire, en garantissant un accès équitable aux technologies médicales de pointe et en permettant aux prestataires de soins à domicile de toutes les régions de fournir des services de qualité à des populations diverses.

BMC Medical Co., Ltd. (BMC) et été créé à Pékin, en Chine, en 2001, dans le but de s'associer aux familles du monde entier afin de surmonter l'inconfort des maladies respiratoires chroniques. BMC fournit des produits de qualité, des services professionnels et des soins proactifs pour aider les gens à mieux dormir et à mieux respirer. Au cours des 20 dernières années, BMC a étendu sa portée, avec des succursales et des filiales à Tianjin, Xi'an, Shenzhen et Dongguan, employant 800 talents.

